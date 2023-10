Hiba lenne elszigetelt ügyként kezelni a Tesla fekete csütörtökjét, amikor Elon Musk 16 milliárd dollárt veszített egyetlen tőzsdenapon. Miután a cég negyedéves, 23,35 milliárd dollárra rúgó árbevétele elmaradt a 24,1 milliárd dolláros elemzői konszenzustól. Éves alapon a bővülés mindössze 9 százalékos volt, s ilyen harmatos dinamikát három éve nem láthattak a Tesla hívei. A vállalat ugyanis a Nagy Hetes, a Magnificent Seven (a Google anyaválllat Alphabet, az Amazon, az Apple, a Facebook szülő Meta, a Microsoft, az Nvidia és a Tesla) vállalatcsoport tagja, mely a széles piacot leképező S&P 500 kapitalizációjának 30 százalékát adják. És a csoport több tagja is a napokban jelent. Mint a Tesla esete is mutatja, az egész piac szempontjából sem mindegy, hogy milyen számokkal rukkolnak elő, s azt miként fogadják a befektetők.

Fotó: AFP

A vállalatcsoport piaci hatását jól jelzi, hogy az S&P 500 index idén eddgi 11 százalékot emelkedett, ám ha a Nagy Hetes teljesítményét levonjuk, akkor maradék indexkosár mindössze 0,6 százalékos pluszt produkált volna. A technológiai cégeket általában a jövőbeli profit ígéreteinek tartják, de ezek a növekedési részvények ráadásul még eredményesek is. Tavaly a hét vállalat az S&P 500 részvényenkénti nyereségének 17 százalékát adta, miközben akkor még az index piaci kapitalizációjának csak 22 százalékát képviselték. Elemzők szerint 2025-ben az index egy részvényre jutó nyereségének már 24 százalékát adhatja a hét vállalat.

Az elemzői várakozások elég optimisták. Az Apple esetében 4,8 százalékos profitnövekedés a konszenzus, a Microsoftnál 13 százalék, míg a Meta Platformsnál 116 százalék, a mesterséges intelligencia csipeket gyártó Nvidiától pedig 468 százalékot várnak. Amint azt a Tesla árfolyamzuhanása is mutatta, ha a vártnál gyatrábbak a számok, akkor a piac keményen büntet. A vállalatcsoport indexen belüli súlya miatt, az egész piacra kihatnak a gyorsjelentések.

Ezek a részvények olyan magas értékeltségen forognak, ami nem hagy sok teret a csalódásnak

– mondta Carin Pai, a Fiduciary Trust International részvénystratégiája, hozzátéve: ez nagy kockázatot jelent a Magnificent Seven csoport papírjaira nézve, melyek értékeltsége esetenként a 10 éves átlag többszöröse, miközben az S&P 500 nagyjából most átlagos értékeltséget mutat.