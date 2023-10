Az október a legtöbb részvénypiaci befektető elméjében a legfélelmetesebb hónapként szerepel: a köznyelv szerint ugyanis a negyedik negyedév első hónapja rendre a piacok esését hozza magával, megtépázva ezzel az optimista befektetők portfólióját. Az októberi medvepiaccal kapcsolatos félelmek ugyanakkor a legtöbb közhiedelemmel ellentétben valóságalappal is bírnak.

Fotó: GettyImages

A legnagyobb tőzsdekrachok ugyanis valóban októberben következtek be: az 1929-es, az 1987-es és a 2008-as részvénypiaci szakadás mindegyike az ősz idusára esett, mégsem mondhatjuk, hogy október lenne a tőzsdék legrosszabb hónapja – szeptemberben ugyanis jelentősen több medvepiaci folyamatot figyelhettünk meg, még ha nem is olyan drasztikus piaci mozgásokkal, mint októberben.

Az S&P 500 több mint 20 százalékot esett egyetlen nap alatt

A legnagyobb egy napon belüli indexszakadás mind az S&P 500, mind a Dow Jones mutatóját tekintve októberre esett, 1987-ben került rájuk sor. A tágabb piaci S&P mutató október 19-én 20,5 százalékot veszített értékéből, míg az ipari átlagindex 22,6 százalékos mélyrepülést volt kénytelen elkönyvelni, ugyanazon nap során.

Tandemben szakadt a két legnagyobb részvényindex.

A fekete hétfőként emlegetett piaci katasztrófa igazi meglepetésként érte a befektetőket: a nap során az elemzők becslései szerint globálisan összesen több mint 1,71 ezermilliárd kárt okozott a piaci szakadás, melynek okai közt megtalálható a részvénypiac vélt felülértékeltsége nyomán alapvetően is ideges piaci környezet, egy kellemetlenül jelentős amerikai költségvetési hiány, és a folyamatosan emelkedő kamatkörnyezet egyaránt.

89 százalék mínusz három év alatt, majd egy 25 éves felépülés

Ha van év, amiről elmondható, hogy minden befektető rémálmaiban felbukkanhatna, az egyértelműen 1929 lenne – de csak az év utolsó három hónapja, ugyanis ez év szeptemberében a Dow Jones index történelmi csúcsot állított be. Aztán beütött a krach, és hozta magával a nagy gazdasági világválságot is.

Történelmi csúcsát követően ugyanis hirtelen tömeges eladási hullám köszöntött be az amerikai tőzsdén: 1929 október 24-én, azaz fekete csütörtökön minden idők legnagyobb volumenű részvényeladási pánikja indult meg, mely 5 nappal később, fekete kedden szintén megismétlődött. A Dow Jones index október 28-29-én könyvelte el négyből két legnagyobb egy napon belüli értékvesztését, a teljes piac több mint 25 százalékot esett két nap leforgása alatt.

A részvénypiac az 1929 szeptemberi csúcsról 1932 nyarára szinte felfoghatatlan 89 százalékot szakadt,

a parkett pedig negyed évszázadig nem is volt képes visszatérni minden idők legpusztítóbb krachját megelőző szintjeire.

A 2008-as világválság sem kímélte a piacokat

A 2008-as amerikai ingatlanválságból globális gazdasági mélyrepüléssé szélesedő időszakot megelőzően ugyan a repedések már látszódtak a pénzügyi rendszer építményében, de a tőzsdék mindezeket figyelmen kívül hagyták, ennek pedig meg is lett az ára. Mire az ingatlanválság teljesen nyilvánvalóvá vált, a piacokra is átterjedt a pánik: 2008 nyara és decembere közt négy olyan nap is volt a részvénypiaci szakadásfolyamban, mikor az S&P 500 7-8 százalék közti napi értékvesztést könyvelt el.

Elképesztő mélységeket jártak meg a részvényindexek.

A szakadás mélypontját ugyanakkor csak 2009-ben érte el a tőzsde, a nagy pénzügyi válsággal és Amerika történetének egyik legfájdalmasabb recessziójával párhuzamosan több mint 60 százalékot zuhant a parkett, a talpraállásra pedig egészen 2013 tavaszáig kellett várni.

Mégsem érdemes az októbert hibáztatni

Annak ellenére, hogy tisztán látszik, októberben meglehetősen tragikus dolgok történtek az amerikai tőzsdéken, érdemes rámutatni, hogy a krachok háttere szinte soha nem októberben alakult ki, csupán ekkorra érték el azt a forrpontot, amikor be is tudták robbantani a piaci zuhanást.

Szintén érdekes tény, hogy míg a legnagyobb esések ugyan valóban októberben játszódtak le, szeptemberben jelentősen több medvepiaci trend indult útjának, mint egy hónappal később – ilymódon kijelenthető, hogy ha egy befektető tart az októberi szakadástól, érdemes a szeptemberi mélyrepülések miatt is legalább olyan mértékben aggódnia.

Ezen felül érdemes rámutatni arra is, hogy októberben több medvepiaci mélyrepülés ért véget, mintsem kezdődött – emiatt is tartják sokan a professzionális befektetők közül a legjobb vételi alkalmat jelentő hónapnak az évből.