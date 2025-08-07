Keserű fordulat: Zelenszkijék egy szempillantás alatt romba döntötték a béke esélyét – hiába találkozik Trump és Putyin

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szerint közeledtek az álláspontok az ukrán-kérdésben, a Kreml szintén nyitott egy Trump-Putyin csúcstalálkozóra, az orosz elnök egyenesen már egy lehetséges helyszínt, az Egyesült Arab Emírségeket is megjelölt. Némi optimizmussal, de talán feltűnhetett a béke egyelőre igen sérülékeny lehetősége. Kijev azonban minden erejével igyekszik fenntartani a háborús hevületet.

Hosszú Háborúra készüljünk!

- áll Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes Facebook bejegyzésében. A Zelenszkij elnök legszűkebb köréhez tartozó politikus szerint szerint hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni. Kritizálta azokat, akik már a háború utáni politikai és gazdasági helyzet alakulásáról értekeznek. Érvelése szerint a háborús valóság tagadása veszélyes. Szerinte az államot és a társadalmat is demoralizálja, ha már a háború utáni állapotokra készülünk – írja a Kiszo.

Volodimir Zelenszkij elnöki irodájának helyettes vezetője mindenkit arra buzdít, hogy hosszú háborúra készüljön, ez segíthet a nehézségek elviselésében, mert

az fog győzni, aki tovább bírja.

Zelenszkij telefonál – nemzetközi segítséget szeretne

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sok nemzetközi telefonhívást és egyeztetést jelentett be annak érdekében, hogy Ukrajna valódi előrelépést érjen el a béke útján. Az államfő a Facebookon számolt be arról, hogy több megbeszélést is tervez nemzetközi partnerekkel, melyek célja Ukrajna függetlenségének és biztonságának garantálása bármilyen körülmények között. Egyeztetést kezdeményezett Friedrich Merz német kancellárral, valamint francia, és olasz kollégáival is kapcsolatba akart lépni.

A békefolyamat kapcsán az elnök kiemelte: világos prioritások mentén haladnak. Először is a gyilkosságok megállítása, amelyhez szerinte „elsősorban Oroszországnak kell fegyverszünetet hirdetnie. Másodszor, a vezetők számára megfelelő formátumot kell találni, hogy valódi, tartós béke jöhessen létre. Harmadszor, a hosszú távú biztonságot is szavatolni kell, amit csak az Egyesült Államokkal és Európával közösen lehet elérni.