OTP

A múlt héten 16 ezer forint fölött is járt az OTP árfolyama, azonban a nemzetközi hangulattal összhangban az utolsó napokban alacsony forgalom mellett volt némi profitrealizálás. Az indikátorok szerint helye van a korrekciónak, az árfolyamnak egyelőre nem sikerült áttörnie az ellenállást. Nem tett jót az amerikai figyelmeztetés sem az európai bankok körüli hangulatnak, de lényeges hatását egyelőre nem lehet látni.

Az OTP technikai helyzetét valószínűleg támasztja a fundamentális háttere, hiszen P/E- és P/BV-alapon is a régió egyik legjobb árú bankrészvénye, azonban az ünnepek alatt lehet kis pihenő a menetelésben, de technikai támaszszintek sorozata is biztosítja, hogy árfolyam-korrekció esetén sem várható lényegesen nagyobb árfolyamesés. A forgalom is nagy volt, ezért várhatóan újra látjuk az árfolyamokat 16 ezer fölött, és

egy megerősített kitörés újabb dimenziókat nyithat a long pozíciók számára.

Richter

Sajnos az 50 napos átlag alá esett az árfolyam, és ez nem jelent túl sok jót, mert az irányt inkább lefelé mutatja. A 200 napos átlag ugyan még előttünk áll, továbbra is jelentős támaszként, mert korábban két alkalommal is megfordult az árfolyam erről a szintről. Az átlagforgalom alatti volumenek is azt mutatják, hogy kevésbé aktívak a Richter befektetői, valószínűleg a tartás a helyes a mostani helyzetben azok számára, akik korábban vásároltak a papírból.

Az euró-dollár viszony továbbra sem segíti a részvényárfolyamot, ami a következő jelentésben várhatóan meg is jelenik majd az üzleti számokban. A technikai elemzéseket szorosabban követő befektetők számára azért megnyugtató az MACD és az árfolyamok között meglévő ellentétes irányú mozgás, amelyet az RSI szintén megerősít, tehát bár nem erős a Richter technikai képe, mégis megjelenik benne a hosszabb távú lehetőség egy későbbi kedvezőbb árszintre vontkozóan.

Mol

A Mol árfolyama az elmúlt két hétben a 200 napos mozgóátlagot lefelé áttörve, majd abból visszaemelkedve fontos megerősítést kapott, azonban az 50 napos mozgóátlagon nem sikerült felülemelkednie a heti zárásra. A korábbi felminősítés és a jó hírek a Rozskovszkij-mezőn elért eredményekről mindenképpen pozitív hatásúak, azonban lényeges erőt továbbra sem láttunk a Mikulás-rali közepette. Az olaj piacán meglévő, egymás ellen feszülő hatások egyértelműen a Mol-részvények oldalazását eredményezik. A stochasztikus RSI magas értéke miatt meglepő lenne a hirtelen további árfolyam-emelkedés.

Magyar Telekom

A Telekom részvényei tovább emelkedtek az elmúlt két hétben, de igazából a héten már csak tartották magukat a kialakult 670 körüli árfolyamon. Korrekciót nem láthattunk, a nagy forgalmú december 18-i napot követően azonban további emelkedés sem volt már. A korrekciónak nyoma sincs egyelőre, a kivárás érezhető, a profitrealizáláson még nem gondolkodtak el a befektetők.