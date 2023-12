Brutális emelkedést láthattunk a hazai részvénypiacon az elmúlt napokban, a BUX index gond nélkül vitte át az 59 ezres, majd a 60 ezres szintet is, és már 61 ezer pont felé közelít. A vezető részvények közül az OTP és a Magyar Telekom szinte exponenciális emelkedő hullámban, a Richter és a Mol viszont még nem tudta áttörni a fontos ellenállási szintjeit.

Az OTP árfolyama felrobbant a múlt héten,

az emelkedés különösen az uniós források feloldása után, illetve a Fed kamatdöntő ülése után gyorsult fel. Az RSI-indikátor jelentős túlvettséget mutat, a következő fontos ellenállási zóna 16 000–16 090 forint között adódhat, ahol kifulladhat a jelenlegi emelkedő hullám. Egy negatív korrekció után azonban könnyen folytatódhat az emelkedés a későbbiekben.

Többszörösére nőtt az OTP-papírok forgalma a múlt héten

A Richter árfolyama hetek óta küzd egy csökkenő trendvonallal, amely jelenleg 8900 forint közelében húzódik. Egyelőre nem sikerült áttörni, onnan rendre lefordulás látszik. Alul a 30 és az 50 napos mozgóátlag, illetve a 76,4 százalékos Fibo-szint képez fontos támaszzónát 8715 és 8780 forint között, amelyre érdemes figyelni a következő napokban.

A Richter kurzusa

Kezd izgalmassá válni a Mol árfolyammozgása, bár az elmúlt hetekben nem tudott kimozdulni a kereskedési sávjából, a Bollinger-szalagok beszűkülése arra utal, hogy erre hamarosan sor kerülhet. Az indikátorok jelenleg az emelkedés felé mutatnak, ehhez a 2840 forintos ellenállást kellene szignifikánsan áttörni, melynek közelében egy hosszú távú Fibo-szint és a felső Bollinger-szalag is található.

A Mol- papírok kurzusa

A Magyar Telekom árfolyama is folytatta az emelkedést, ezzel meg is érkeztünk egy újabb Fibo-szinthez, amely 667 forint közelében található. Ha ezt a következő időszakban sikerülne szignifikánsan áttörni, a következő komolyabb ellenállás 692 forintnál adódna. Az RSI-indikátor itt is túlvettséget mutat, bár az OTP-hez képest kisebb mértékben.