A Netflix – mint annyi más kockázati tőkéből finanszírozott technológiai óriás – az olcsó tőke segítségével kívánt minél gyorsabb növekedést elérni, ami alatt a nyereséges működés nem volt kifejezetten fontos szempont. Azt követően, hogy a Fed tavaly megkezdte kamatemelési ciklusát és megérkeztek a versenytársak, az amerikai versenyhatóságok pedig felébredtek több évtizedes álmukból, a streamingszolgáltató kénytelen volt változtatni üzleti modelljén. Ez pedig a Netflix előfizetői számára egyáltalán nem jó hír, hiszen piacvezetőként egyre inkább kifacsarja a fogyasztókat, akik emiatt számos hátránnyal szembesültek idén – ezekből gyűjtött össze ötöt a Mashable.

A Netflix letarolta a világot – most már a hasznot zsebelné be

Fotó: Shutterstock

Emelkedő árak

Borítékolható volt, hogy hasonlóan más, korábbi piacokat felforgató technológiai cégekhez – Uber vagy az ételfutár-vállalkozások – a Netflix életében is eljön az a pillanat, amikor a kezdeti, kedvező árakat felváltják a korábbi szereplőkénél semmivel sem olcsóbb díjak.

Ez a streamingszolgáltatók világában sincs másként, így míg 2013-ban mindössze 7,99 dollárba került egy hónapra a standard előfizetés, addig 2022-re ez 15,49 dollárra nőtt, majd idén októberben újabb emelés következett, ami az alap- és a prémiumcsomagokat érintette. Az előbbi 9,99-ről 11,99 dollárra nőtt, utóbbi pedig 19,99-ről 22,99 dollárra ugrott.

Vége a sorozatok habzsolásának

A Netflix egyik vonzó tulajdonsága volt, hogy nem kellett a sorozatok következő részére egy hétig várni, le lehetett azokat darálni akár egyszerre is. Újabban azonban egyre ritkább, hogy teljes sorozatokat tegyen közzé, és mintha visszatérnénk a hagyományos kábeltévék gyakorlatához, noha az online műsorszórás úgy tűnt, felülírja a korábbi modellt.

A csak még egy rész megnézése persze nem biztos, hogy egészséges, ám sokáig a csatorna varázsának sarokköve volt. Miután a versenytársak, a Hulu vagy az HBO Max is visszatértek a korábbi modellhez, a Netflix is követte őket.

Fotó: Shutterstock

Megjelentek a reklámok

A Netflix és más streamingszolgáltatók nagy előnye volt a hagyományos kábeltévékkel szemben, hogy a műsoraikat az előfizetés után reklámok nélkül lehetett megtekinteni. Bár erre továbbra is van lehetőség, feláras lett a hirdetésekkel teli csomaghoz képest. Júliusban megszüntették a havi 9,99 dolláros alapcsomagot, helyette érkezett a reklámokkal megszórt havi 6,99 dolláros. A standard csomag 15,49 dolláros áron érkezik, míg a prémium ára 22,99 dollár egy hónapra.

Nincs több jelszómegosztás

Egykoron a Netflix nem igazán törődött azzal, hogy az előfizetők boldog-boldogtalannal megosztották jelszavukat, ami valahol érthető is, hiszen így egyre többen kaptak rá a szolgáltatásra. A kábeltévék kódolatlan hétégéjét idéző, annál azonban jóval hosszabb ideig tartó lehetőségnek azonban vége lett.

Májusban a streamingszolgáltató arra figyelmeztette az amerikai felhasználókat, hogy egy jelszót már csak egy háztartás használhat. Bár a felháborodás nagy volt, a Netflix fogadása bevált, és a lépés hatására nőtt az előfizetői száma – mégpedig nem is akármennyivel. A harmadik negyedévben 8,8 millióval gyarapodott a felhasználói tábor, ami az egy évvel korábbi növekedés triplája.

Elkaszált népszerű sorozatok

A Netflix régebben még a népszerű, ám a tévében már annyira nem sikeres sorozatok megmentéséről volt ismert, ám mára itt is megfordult a trend: a streamingszolgáltató egyre gyakrabban dönt úgy, hogy egy-két évad után nem folytatja tovább a történeteket. Mindez sok rajongó számára okoz bosszúságot, ám e gyakorlatot a csatorna tulajdonképpen nem is idén kezdte. Fordulat aligha várható az ügyben, különösen, hogy a hollywoodi sztrájk eredményeként a forgatások is várhatóan drágábbak lesznek.

Ha nem a Netflix, akkor melyik a legjobb streamingszolgáltató?

Sajnos a Netflix nincs egyedül, amikor hasonló lépések mellett dönt, így a versenytársai is követik a drágábban gyengébb minőséget kínáló úton. A Disney+, a Hulu, a Peacock, a Max, a Paramount+ vagy az Apple TV+ szintén igyekszik áttérni a bevezető áras, növekedési szakaszról a fenntartható, nyereséges működés pályájára.

Az iparág pedig így egyre inkább megkülönböztethetetlen a hagyományos kábeltévétől, melynek felforgatása eredetileg a kitűzött cél volt.