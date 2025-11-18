Deviza
autópálya
Duna Aszfalt Zrt
építés

Hivatalos: Szlovákiában épít autópályát Magyarország első számú útépítő vállalata

A Duna Aszfalt is része annak a konzorciumnak, amely elnyerte a szlovák D3-as autópálya 5,3 kilométeres szakaszának a kivitelezését. Magyarország első számú autópálya-építő vállalatának nem ez az első külföldi projektje.
Járdi Roland
2025.11.18., 09:11

Kulcsfontosságú szlovák autópálya-projektben játszik főszerepet a Duna Csoport derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, amit a Magyar Építők vett észre.

szlovák autópálya
Hivatalos: Szlovákiában épít autópályát Magyarország első számú útépítő vállalata / Fotó: NurPhoto via AFP

Szlovák autópálya: magyar cég is részt vesz a beruházásban

A Zsolnától a lengyel határig kiépülő D3-as autópálya két szakaszát is a szlovák Váhostav a.s., a cseh Metrostav DS a.s. és a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. alkotta konzorcium kivitelezi. 

Az Ócsád (Oscadnica) és Csaca (Cadca) közötti 5,3 kilométeres szakaszt a közbeszerzés szerint nettó 230 millió euróért (mintegy 91,7 milliárd forint) építi meg a nyertes konzorcium.

A fejlesztés része egy 600 méter hosszú alagút, amelyet a már meglévő, forgalomban levő kétsávos alagút mellett kell kivitelezni. A szóban forgó Horelica-alagutat 2004-ben nyitották meg, de csupán az alagútpár egyik eleme készült el, a másik félprofilt építik most meg. Az összetett projekt az alagút-kivitelezés mellett tartalmazza többek közt 21 híd és 31 zajvédő fal megépítését, ezenkívül vadátjáró, autópálya-pihenőhely és egy autópálya-igazgatási és -karbantartási központ is szerepel a közbeszerzésben.

Ezért fontos a D3-as autópálya

Az észak-szlovákiai autópálya az országot nyugat–keleti irányban átszelő D1-es autópályát köti össze Lengyelországgal, csatlakozva a lengyel S1-es autópályához. Lengyelország felől nagyon erőteljes az átmenő forgalom, naponta több mint 20 ezer jármű szeli át Kiszucát, ezek között sok a kamion. A D3-as autópálya építése kiemelten fontos Pozsony számára, mivel a transzeurópai úthálózat részét képezi.

Egyre több külföldi projektben vesz részt a Duna Csoport

Magyarország legnagyobb autópálya-építő vállalata egyre gyakrabban tűnik fel külföldön:

Azonban a legnagyobb beruházása Afrikában van. Ahogy korábban beszámoltunk róla, a GED Africa projekt az egyik legnagyobb, ebbe a térségbe irányuló beruházás, amely világkereskedelmi szempontból is jelentősnek mondható. A koncepció mögött a GED Africa Limited áll, amely 2019 óta a Duna Aszfalt Zrt. többségi tulajdona. A leánycég koordinálásával megvalósuló fejlesztés lehetőséget teremt egy új út építésére a Kongói Demokratikus Köztársaságban található Kasomeno és a zambiai Mwenda település között. A fő mozgatórugó nem pusztán a közúti közlekedés színvonalának javítása, hanem az, hogy a kongói és zambiai bányászati, illetve egyéb termékek a lehető legrövidebb úton érjék el Tanzánia indiai-óceáni részét.

