Izgalmasan alakul a kereskedés a forint piacán csütörtökön. A délelőtti órákban még egész magasan állt a jegyzés, 387 felett is járt az euró-forint kurzus, kora délelőtt viszont már 385 alatt is kötöttek üzletet a forintra. Azóta is volatilis a piac, a befektetők bőven kaptak új impulzusokat, megszólalt az Európai Központi Bank, a vártnál magasabb növekedési adat érkezett az Egyesült Államokból, plusz még munkanélküliségi adatok is érkeztek a tengerentúlról, hogy még kuszább legyen az összkép.

Rég látott szinteken az euró-forint.

Fotó: Shutterstock

Ami a legfontosabb, erősödésbe váltott a dollár: egy euróért 1,09 dollárt kellett adni az adatdömping előtt, azóta 1,086 körül zajlik a kereskedés. Az amerikai gazdaság évesítve 3,3 százalékkal bővült 2023 utolsó negyedévében, ami jelentősen felülmúlja a 2 százalékos várakozást, bár lassulást jelent a harmadik negyedévben mért 4,9 százalékos növekedés után.

A számok azt mutatták, hogy a Fed szigorítási kampánya visszafogta a gazdaságot, de az a kamatemelések hatása nem volt olyan súlyos, mint sokan várták, mivel a feszes munkaerőpiac segít elkerülni a fogyasztás visszaesését

– írták az Erste elemzői.

A múlt héten 25 ezerrel 214 ezerre emelkedett az újonnan munkanélküli-segélyt igénylők száma, ami meghaladta a 200 ezres várakozást. A tartós kérelmek száma ezerrel 1 millió 833 ezerre emelkedett, ami kissé meghaladta a várt 1 millió 823 ezret. Ez arra utal, hogy hosszabb időt vesz igénybe az elhelyezkedés, ami a munkaerőpiac feszességének enyhülését jelzi – értékeltek a bank elemzői.

Egyébként a dollár az EKB elnökének sajtótájékoztatója alatt is erősödött már. Ennek az lehetett a háttere, hogy

Christine Lagarde nem emelte ki elég hangsúlyosan azokat az inflációs kockázatokat, amelyek a hetek óta tartó vörös-tengeri konfliktus miatt veszélyeztethetik az eurózónás országok inflációs céljait.

Az EKB nem változtatott a kamatokon, és a kamatvágásról korai beszélni – jelentette ki a központi bank elnöke.