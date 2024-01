Az előzetes piaci várakozásoknak megfelelően a szeptemberben elért 4,5 százalékos szinten tartotta az eurózóna irányadó kamatát az Európai Központi Bank (EKB). A jegybank közleményében kiemelték: a friss inflációs adatok megfelelnek a testület korábbi várakozásainak, a jelenlegi szigorú monetáris politika sikeresen csökkenti a piaci keresletet, a pénzromlás elleni harc pedig a kívánt ütemben halad.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke.

Fotó: AFP

Az EKB közleményében emlékeztetett, hogy a jegybank továbbra is kitart középtávú 2 százalékos inflációs céljának elérése mellett, mely a szakértők véleménye szerint a jelenlegi szigor mellett idővel elérhető lehet. A szervezet kiemelte, továbbra is adatközpontú megközelítést alkalmaz döntései meghozatalakor, kiemelt figyelmet fordítva az időközben érkező gazdasági és pénzügyi adatokra.

Az EKB várható kamatpolitikájával kapcsolatosan Lagarde korábban annyit elárult, hogy a monetáris enyhítés minden bizonnyal a nyáron indulhat meg az eurózónában, feltéve, hogy az időközben érkező adatok nem változtatják meg a jegybankárok véleményét.

Gyengék az európai gazdasági adatok, de a kilátások javulnak

Lagarde a sajtótájékoztató elején kiemelte: az eurózóna gazdasága a tavalyi utolsó negyedévben minden bizonnyal stagnált, a közeljövő további gyengélkedést, a középtávú kilátások azonban javuló tendenciát mutatnak.

A kormányzatoknak gazdaságserkentő fiskális politikát kell alkalmazniuk,

amelynek közép-hosszú távon a költségvetési hiányok csökkentése is a részét képezi – tette hozzá az EKB feje.

A gazdasági növekedésre a túlzottan szigorú monetáris politika elfojtó hatással lehet, ugyanakkor az orosz–ukrán háború és a közel-keleti feszültségek sem segítik a piacok talpra állását – mutatott rá Lagarde, hozzátéve, a gazdaságra gyakorolt veszélyek ellenére is fontos, hogy az inflációt a 2 százalékos cél környékére szorítsák.

A piacok továbbra is hisznek a mielőbbi kamatvágásokban

Az EKB elnöke újságírói kérdésekre válaszul elmondta: a kamatvágás forgatókönyve még a mostani ülésen sem került szóba, ugyanakkor utalt arra is, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon elhangzott, a nyári monetáris lazításról szóló mondatait az újságírók és a piacok talán kicsit túlzottan is optimistán értékelték, az utóbbiak ugyanakkor Lagarde beszédét követően sem változtatták meg korábbi álláspontjukat.

Az eurózóna vezető jegybankárjának nyilatkozata közben az euró folytatta a nap során korábban már látott rapszodikus mozgását a dollárral szemben, és jelentős gyengülésbe kezdett, a keresztárfolyam jelenleg 1,087-en áll.

Felemásan reagált az euró Lagarde beszédére

A neutrális rátával (az a kamatszint, amellyel a monetáris politika nem serkenti, de nem is fogja vissza a gazdaságot) kapcsolatos kérdésre Lagarde kiemelte: közvetlen választ nem szeretne adni, mert nem tiszte megítélni, hogy hol lehet most ez a szint, de a közeljövőben talán erre is választ kapnak majd a piacok, ha elérték azt.

A munkáját rossz fényben feltüntető, az EKB munkavállalói körében készült felmérés eredményeiről elmondta: az alkalmazottak 80 százaléka boldog a munkahelyén, 75 százalékuk pedig még ismerősének is ajánlaná azt munkahelyként, és szerinte ezek a fontos metrikák, nem pedig azok, amelyek az ő munkáját minősítik.

Én személy szerint irreleváns vagyok, a szervezet tevékenysége az, ami számít

– tette hozzá Lagarde.

Arról, hogy az eurózóna valóban képes lehet-e elkerülni a recessziót a közel-keleti fejlemények tükrében is, Lagarde elmondta: a beszerzésimenedzser-indexek jórészt a várakozásaiknak megfelelően alakulnak, a fogalma ugyanakkor kifejezetten likvid, ezért nehéz pontosan meghatározni, hogy mikor kerül bele, ha bele is kerül egy ország.