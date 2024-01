Több mint 75 százalékot ralizhat a réz árfolyama a következő két év során, a kitermelési problémák és az ipari fém iránti, a megújuló energia térnyerése által is fűtött keresleterősödés ugyanis egyaránt felfelé hajthatja majd az árakat az elemzők egybehangzó vélekedése szerint.

Jelentős drágulás előtt a réz. Fotó: AFP

A zöldenergiára való átállás hajtotta keresletbővülés és az amerikai dollár 2024 második felében várható gyengülése magasabbra fogja hajtani a réz árát a Fitch Solutions alá tartozó BMI friss elemzése szerint.

A piacokon arra számítanak, hogy az amerikai jegybank idén kamatot csökkent, ami gyengíteni fogja a dollárt, ez pedig még vonzóbbá teheti az amerikai fizetőeszközben jegyzett rezet a külföldi vevők számára.

A réz pozitív megítélése inkább a makrogazdasági tényezőkön alapul

– mondta a CNBC-nek Matty Zhao, a Bank of America Securities nyersanyagokért felelős ázsiai csendes-óceáni vezetője.

Klímacélok is fűtik a réz árfolyamát

A fém iránti keresletnek további lendületet adhat a zöldenergia-átmenet is. A decemberben tartott COP28 klímakonferencián több mint 60 ország támogatta azt a tervet, hogy 2030-ig megháromszorozzák a globális megújulóenergia-termelés kapacitásait, ami a Citibank olvasatában „rendkívül kedvező lenne a réz számára”.

Az amerikai befektetési bank tavaly év végi jegyzetében úgy kalkulált, hogy a magasabb megújulóenergia-célok további 4,2 millió tonnával növelnék a rézkeresletet az évtized végéig.

A Citibank elemzése szerint mindez 2025-re 15 ezer dollárra húzhatja fel a nyersanyag tonnánkénti árát, amely ezzel jócskán túlszárnyalhatja a tavaly márciusban beállított 10 370 dolláros történelmi csúcsot.

Ez a prognózis azokon a feltételezéseken alapszik, hogy az Egyesült Államokban és Európában egyaránt puha landolás lesz, a globális gazdasági fellendülés a vártnál korábban jön, Kína pedig jelentős gazdasági lazítást hajt végre 2024-ben. Emellett a Citinél is hangsúlyozzák az energiaátmenethez szükséges beruházások árfelhajtó szerepét.

A növekvő gazdasági teljesítmény általában növeli az elektronikus berendezésekben és ipari eszközökben egyaránt használt réz iránti igényeket is, a fém iránti kereslet ezáltal a gazdaság állapotának egyik fokmérőjeként is szolgál. Emellett az energiaátmenet egyik fontos nyersanyaga is, mivel szerves részét képezi az elektromos járművek és hálózatok, valamint a szélturbinák gyártásának is.

Már idén félmillió tonna réz hiányozhat a piacról

A Goldman Sachsnál is rézralit várnak, amihez a bányászati zavarok is hozzájárulhatnak, ami miatt a nagybank 2024-ben több mint félmillió tonnás hiányra számít.

A First Quantum Minerals tavaly novemberben állította le ideglenesen a termelést Panamában, a világ egyik legnagyobb rézbányájában, miután a helyi legfelsőbb bíróság döntését követően országos tiltakozási hullám tört ki a termelés környezeti aggályai miatt. Egy másik meghatározó rézbányász cég, az Anglo American pedig arról számolt be, hogy idén és 2025-ben visszafogja termelését költségeinek csökkentése érdekében.

A kínálat szűkülése miatt a Goldman szerint a réz jegyzése már 2024-ben átlépheti a tonnánkénti 10 ezer dollárt, jövőre pedig ennél is jóval magasabbra emelkedhet az árfolyam.