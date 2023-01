Viszály Panamában, ahol hiába kukorékol a rézkakas, nem tojik az aranytyúk

Összekapott a pénzen a panamai kormány az ország legnagyobb magánbefektetőjével, mert szerinte a First Quantum Minerals bányatársaság gigantikus bevételeiből csak az aprót fizeti be a költségvetésbe. A vita elfajult, de a kompromisszum így is garantált, csak idő kérdése.

2 órája | Szerző: Kriván Bence

Panama nehezen visszaszerzett befektetői megítélésében okozhat nem kis törést az a vita, amit a csatornájáról és umbuldáiról elhíresült közép-amerikai ország kormánya és a kanadai First Quantum Minerals bányatársaság között folyik, és immár több mint egy éve nem lehet tudni a végkimenetelét, mivel mindkét fél körömszakadtáig ragaszkodik az igazához. A vita középpontjában mi más állhatna, mint a pénz. A kanadai társaság több mint tízmilliárd dollár értékben hajtott végre beruházásokat az országban, miután elnyerte a Cobre Panama néven ismert rézlelőhely kutatási és bányászati koncesszióját. A Cobre Panama rézbánya, amely az ország GDP-jének 3,5 százalékát adja.

Fotó: Luis Acosta / AFP A First Quantum Minerals számításai bejöttek, Panama máig egyetlen ércbányája ontotta magából a nyersanyagot és derekasan gyarapította a társaság nyereségét. Olyannyira, hogy a három éve üzemelő bányában kitermelt rézérc értékesítéséből a cégnek 2021-ben 3,2 milliárd dolláros bevétele származott, amiből 61 millió dollár illette a panamai államot. Az igencsak feltűnő aránytalanság az eredeti koncessziós szerződésben foglaltakat tükrözi, s ezt látva rögtön érthetővé válik, miért akarja a kormány mindenáron újratárgyalni a számára előnytelenné vált kontraktust. A First Quantum Minerals az első években nem vette ki az osztalékot, a fejlesztésekre forgatta vissza innen származó nyereségét, ami 2021-ben már 1,8 milliárd dollárra hízott – adózás, hiteltörlesztés és amortizáció előtt. A szerződés újratárgyalásához a kanadaiaknak is lennének feltételeik, ők ugyanis szívesen bővítenék a bányát és más fémek, lelőhelyek kizárólagos hasznosítási jogát kérnék cserébe a magasabb fizetségért. Csakhogy a Cobre Panama környékén mások is ólálkodnak a bányanyitás reményében, s könnyen lehet, megversenyeztetésükből a kormány többet tud profitálni. Az ügyben patthelyzet alakult ki, a First Quantum Minerals első embere, Tristan Pascall karácsonykor Panamába repült és tárgyalt a kormány illetékeseivel, de nem jutottak dűlőre – írja a Reuters. A bányatársaság érvényesíttetné a neki jog szerint járó egymilliárd dolláros adójóváírást és kategorikusan nemet mondott a felvetett, évi legalább 375 millió dolláros adókötelezettségi előírásra, továbbá követelte, hogy kapjon mentességet az őt és a bányát érintő, később meghozandó törvények hatálya alól. A teljesíthetetlen igényekre válaszul a kormány felfüggesztette a bányászati tevékenységet a Cobre Panamán. Más kérdés, hogy ezzel magát is lábon lövi, hiszen a panamai GDP 3,5 százalékát megtermelő, és 1800 beszállítója révén közvetve negyvenezer panamainak munkát adó bányatársaság bevételek híján fizetni sem tud. Igaz, a szokásos latin-amerikai forgatókönyv szerint ilyenkor a termelés egy percre sem áll le, legfeljebb a tárgyalások válnak intenzívebbé és a kompromisszumkeresés kap egy újabb lökést. Erről a lítiumbevételekből nagyobb szelet kihasítására törekvő chilei és argentin politikusok órákig tudnának mesélni. Panamában azonban egyik fél sem kívánhatja, hogy a vita a végtelenségig húzódjon, hiszen egy választott bírósági eljárás a gyakorlatban ezt eredményezné. Laurentino Cortizo elnök az elődei által kötött előnytelen szerződések felülvizsgálatára tett ígéretet.

Fotó: AFP A vita kétségtelenül árt Panama befektetői megítélésének, több beruházó árgus szemekkel figyeli a fejleményeket a régi, jól ismert világ visszatértétől tartva. A 2019-ben az elnöki posztra 33 százalékos szavazataránnyal megválasztott Laurentino Cortizo már a kampányában világossá tette, hogy a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésére törekszik, s ennek keretében kormánya felülvizsgálja az elődei által kötött hosszú távú megállapodásokat, amelyeket sok elemző túl hátrányosnak tart az állam számára. Ide sorolták az ország legnagyobb magánbefektetőjeként számon tartott Quantum szerződését is. A patthelyzetben Cortizo hétfőn letette az asztalra végsőnek mondott kompromisszumos javaslatát, amelynek részletei titkosak. Szakértők rávilágítottak arra, hogy a kormány sem léphet túl minden határon, a stabil bevételekre égető szüksége van, például a nyugdíjkasszával is gondok lehetnek, mert ha nem születik békés megoldás, akkor a Quantum 375 millió dolláros virtuális adóelőirányzatából sem tudják a tervezett évi 190 millió dollárt ide átcsatornázni, s a kassza egyensúlya 2024-ben felborul a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) baljós előrejelzése szerint. Az ország hitelminősítői megítélése is kockán forog, a Fitch Ratings februárban a rézexport megduplázását is figyelembe véve negatívról stabilra módosította Panama hitelminősítési kilátását. S hogy ez így is maradjon, a rézvitát hamar és megnyugtató módon le kell zárni.

