Érdemes lehet figyelni az egészségügyi szektort. 2024 elején elsősorban a pénzpiaci termékekbe, alapokba láttunk jelentős tőkebeáramlást az Egyesült Államokban és világszerte is. Azonban azok, akik a részvénypiacot választották az év elejei tőkeallokáció céljául, a legnagyobb volument az egészségügyi szektorba fektették.



A hedge fundok és más intézményi befektetők, így például a Goldman Sachs elemzői elsősorban azzal érvelnek, hogy az elmúlt év a fundamentumok szempontjából fordulópontot jelenthetett a szektornak. Bár a 2023-as nyereségességi mutatók sok javulást nem hoztak, de 2024-ben egy gyors, néhány hónapos fellendülést követően a második negyedévtől a szektor reneszánszát élheti. Főképp az amerikai egészségügyi vállalatok kilátásai kedvezők.

A szektor egyszerre defenzív jellegű, itt főleg a nagy gyógyszergyártók állandó bevételére, magas marzsaira lehet támaszkodni. Általánosságban az egészségügyi szektorban legtöbbször stabil és kiszámítható osztalékfizető részvényekről van szó, amelyek rossz tőkepiaci hangulat esetén is vonzók tudnak maradni.

Ugyanakkor a biopharma és a MedTech terület sok képviselőjénél felmerül, hogy vajon még egészségügyi vagy már technológiai vállalatról beszélünk-e.

A lehetőségek, amelyeket a géntechnológia, az automatizáció vagy a mesterséges intelligencia alkalmazása jelent a gyógyszeripari és egészségügyi kutatásban és fejlesztésben, mai fejjel még szédítőek. De az már most látható, hogy a hosszabb és minőségibb élet elérésének már a reménye is azonnal megjelenik a gyógyszervállalatok vagy az orvosi műszertechnikai cégek tőzsdei árfolyamában. Nem érdemes tehát a kutatási folyamat végeredményére és az első tapasztalatokra várni, a hatás már sokkal korábban látszik a tőkepiacokon.

Az egészségügyi vállalatok közötti felvásárlásokról és összeolvadásokról szóló hírek is egymást érték az elmúlt hónapokban. Ez szinergiát és technológiai előnyt jelent a győztes vállalatok számára. Csak néhány példa a teljesség igénye nélkül: a Johnson & Johnson 2 milliárd dollárért vásárolja meg az Ambrxet, amely a rák ellen küzd. A Boston Scientific az Axonics orvostechnikai cégért ajánlott 3,7 milliárd dollárt. A Merck pedig a Harpoon Therapeuticsot vásárolta fel 680 millió dollárért.

A 2024-ben várható bizonytalan gazdasági helyzetben érdemes arra figyelni, hogy olyan instrumentumot válasszunk, amelyben az egészségügyi szektor klasszikus és úttörő vállalatai is képviseltetik magukat. Az egyedi részvények árfolyam-ingadozása magas lehet, gondoljunk csak a már 2023-ban is rakétaként kitörő, fogyasztószereket forgalmazó vállalatokra, mint a Novo Nordisk vagy az Eli Lilly. Érdemes inkább többelemű kosarat vagy tőzsdén kereskedett, illetve hagyományos befektetési alapot keresni. Mivel a szektor új típusú technológiai kitettsége elsősorban az Egyesült Államokban magas, hasznos lehet földrajzilag is diverzifikálni, és például egy megfelelően összeállított globális alapot választani a hosszabb távú megtérülés reményében.

A jelen írásban foglaltak nem minősíthetők befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak vagy ajánlatnak! A jelen írásban foglaltak célja kizárólag tájékoztató jellegű információk közlése a befektetőkkel, és azt a PFN Prestige Financial Zrt. az Erste Befektetési Zrt. közvetítőjeként készítette.