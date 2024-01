Idén is összeállították a befektetési trendekre vonatkozó előrejelzésüket az OTP Bank szakértői, akik a 2024-re ajánlott eszközökről és a befektetési lehetőségekre vonatkozó ötleteikről is lerántották a leplet.

Fotó: Kállai Márton

Az elmúlt egy év makrogazdasági szempontból nem volt túlzottan szerencsés, a fő sztori az volt, ami szerencsére egészen gyorsan lejött a rendkívül magas szintekről a legtöbb fejlett országban. Idén lassú növekedésre számítanak a vezető gazdaságokban, az eurózónában kilábalás jöhet, gyorsulhat a GDP-bővülés, Amerika gazdasága ellenben lassulhat, mivel a tengerentúlon kifulladóban vannak a gazdasági növekedést húzó tényezők – összegzett Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának vezetője.

Európa gyorsíthat, Amerika fékezhet

A hosszú kötvényhozamoknál nagyon gyors növekedés volt megfigyelhető a kamatcsökkentési várakozások miatt. A piac nagyon gyors kamatcsökkentést árazott be, az EKB-tól hat, a Fedtől hét kamatvágást remél a piac jelenleg.

Tardos szerint az a nagy kérdés, hogy a munkanélküliség növekedése nélkül le tud-e csökkenni annyira a bérdinamika, hogy ez ne járjon az infláció újbóli emelkedésével. Ezért a jegybankok jelenleg még óvatosak – a piac viszont valószínűleg túlszaladt a várakozásaikkal.

A kötvénybefektetések közül éppen ezért érdemes a rövidekre fókuszálni, a hosszú lejáratú kötvények jelenleg nem tűnnek vonzónak – hangsúlyozta Tardos Gergely.

Erőre kaphat a magyar gazdaság, stabilizálódhat a forint

Magyarországon érzékelhető recesszióban telt a tavalyi év, nagyon elszaladt az infláció, emiatt jelentősen meg kellett emelni a kamatokat, ennek hatására pedig lelassult a hitelezés.

A GDP tavaly egy százaléknál valamivel kisebb mértékben zsugorodhatott Magyarországon, a nagybank makrostratégája szerint idén viszont jobb év jöhet. A reálbérek egy ideje újra emelkednek, a fogyasztás is beindulhat és a növekedés fő motorjává válhat. A külső környezet – így az – várhatóan nem lesz erős, és feltehetően a beruházásoknál is csökkenő dinamikával számolhatunk.

Az OTP mindezeket mérlegelve 2-2,5 százalékos GDP-növekedésre számít Magyarországon 2024-ben.

A kamatcsökkentés alját 4,75 százalékra árazza a piac, ez az OTP szerint túl optimista forgatókönyv, az általuk 4,3 százalékra prognosztizált 2024-es éves infláció mellett. A nagybank év végére a piacinál magasabbra, 5-5,5 százalék közé várja a hazai alapkamatot.

A külső gazdasági egyensúly helyreállása megtámaszthatja a forintot, így ha a jegybank óvatosan halad a kamatcsökkentéssel, akkor sokat valószínűleg nem gyengül jelentősen a forint, stabil árfolyamra, enyhe leértékelődésre számítanak, ami számmal kifejezve 390 forintos euró árfolyamot jelent.

De az eszköz alapú árazás alapján ennél lejjebb, a 360-370-es szintnél van az elméleti fair érték.

Mibe érdemes fektetni 2024-ben?

A befektetések terén kifejezetten jó év volt a tavalyi, kövér hozamokat érhettek el a befektetők annak ellenére, hogy meglehetősen borús előjelekkel indult 2023.

Az amerikai tőzsdét néhány nagy, stabil lábakon álló, minőségi vállalat részvényei húzzák, főleg a technológiai szektorban, a mesterséges intelligencia-sztoritól is fűtve. Emellett az amerikai gazdaság is erős maradt, miközben a befektetők hét kamatcsökkentést is beáraztak, ezek is támogatták a tőzsdei emelkedést.

Stay invested, azaz maradjunk piaci pozícióban

– foglalta össze tömören a bankház 2024-re vonatkozó befektetési ajánlását Sándor Dávid, az OTP Global Markets vezető befektetési stratégája. Szerinte a kockázatos eszközöknél most nem annyira borús a kép, mint amilyen egy éve volt. Kockázat persze van, temérdek fontos választásra kerül sor idén, az izraeli és az ukrajnai konfliktus is ott van még, tehát számos tényező billentheti ki a piacokat, ahol egyébként jelenleg dezinflációt, puha landolást és csökkenő kamatokat várak a befektetők.

Több kötvény, kevesebb – vegyünk hazait

Sándor Dávid szerint ebben a környezetben részvényből érdemes kevesebbet, kötvényből pedig többet tartani, utóbbin belül is a rövid oldaliakat célszerű inkább választani.

Hozam-kockázat alapon a régiós államkötvények (a magyar mellett a román is) tűnnek vonzónak, a nagyobb vagyonnal rendelkező befektetők számára a dolláros vállalati kötvények, régiós bankkötvények is érdekesek lehetnek.

Az amerikai kötvénypiacon négy százalék körüli hozamokat lehet elérni,

az amerikai eredményhozama ehhez képest csak egy százalékpontos prémiumot kínál, ami egy ilyen évben kevés az OTP szerint, ezért is érdemes inkább a kötvényállományt bővíteni, annál is inkább, mert a jelenlegi árazások mellett alapvetően drága már a tengerentúli részvénypiac.

A kelet-közép európai részvénypiacok ellenben kifejezetten olcsók még most is, itt a kockázatok mellett is jobb lehetőségek kínálkoznak, ez az OTP egyik favoritja.

Felülsúlyozásra ajánlottak a nagybanknál a feltörekvő piaci részvények is, elsősorban Latin-Amerika és Brazília tőzsdéit favorizálják. Szektorálisan az egészségügyi részvényekben (gyógyszercégekben) lát fantáziát az OTP, de az ipari cégeknek is teremhet babér.