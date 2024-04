A BUX index a 65 ezer pontos támasz alatt zárt múlt szerdán, majd egy erőteljes felpattanás következett a hét utolsó kereskedési napján, és a támasz végül nem esett el. A vezető részvények közül az OTP több fontos támaszt is letört, most a 16 770 forintos szintre érdemes figyelni. A Mol hirtelen felpattanással elérte a 2960 forintos szintet, ha sikerül a környékén stabilizálódni, további emelkedés jöhet. Hasonló mozgást mutatott a Magyar Telekom is, itt 900 forintnál húzódik meghatározó szint.

A Richter viszonylag szűk sávban oldalazó mozgást végez, itt az indikátorokra érdemes most figyelni.

Az OTP árfolyama sorra törte le a támaszokat, majd megközelítette a pirossal jelzett csökkenő trendcsatorna alsó trendvonalát, mely 16 500 forintnál húzódik. Ezt követően kisebb pozitív korrekció indult, de ahhoz, hogy ismét javuljon a technikai kép, a 16 770 forintos szint felett kellene zárni. Felül számos ellenállás látható a csökkenő trendcsatornában, a többi között az 50 és a 30 napos mozgóátlag is.

OTP

A Richter árfolyamában nem történt változás, továbbra is a 9200–9400 forintos tartományban mutat oldalazó mozgást. Alul meghatározó támasz 9150 forintnál található, és érdemes figyelni az indikátorok mozgására is. Az MACD indikátor egy-két héten belül vételi jelzést adhat, ha a jelzett tartományban marad a jegyzés.

Richter

Több alkalommal a 30 napos mozgóátlag alatt zárt a Mol árfolyama, majd egy gyors felpattanással elérte a 2960 forintos ellenállást. Ha sikerülne felette zárni, majd stabilizálódni, hamarosan elérhető lehet a 3 ezer forintos szint, majd később a 3050 forintos ellenállás is.

Mol

A Magyar Telekom árfolyama többször tesztelte a 890 forintos támaszt, de nem maradt tartósan alatta. Itt is éles fordulat jött, a következő ellenállás 900 forintnál adódik. Ennek áttörése esetén a 906 forintos szintnél lehet a következő rövid távú ellenállás, amelyet 923 forintnál követne a felső Bollinger-szalag. Ugyanakkor az RSI-indikátor ismét a túlvett tartományba kerülhet.