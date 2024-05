Levághatják a Raiffeisent a dollárrendszerről

A nyereséges orosz leányvállalattól nem egyszerű megszabadulni, ám az is kulcsfontosságú, hogy a bank a jövőben is képes legyen dollártranzakciókat végrehajtani. A Raiffeisen dolgát nehezíti, hogy a kivonuláshoz az orosz hatóságok jóváhagyása is szükséges.

2024.05.15. 10:38 | Szerző: Kosztolányi Bálint