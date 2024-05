Újra nyereséges a Masterplast

Növekvő EBITDA-eredménnyel és adózás utáni nyereséggel zárta 2024 első negyedévét a Masterplast. Az előző évben végrehajtott átfogó hatékonyságjavító intézkedések a beszűkült piaci viszonyok között is biztosították a stabil és eredményes működést az építőipari anyagokat gyártó vállalat számára.

Ismét nyereséges a Masterplast / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A megtermelt EBITDA 856 ezer eurót tett ki, ami jelentős, közel 2,9 millió eurós javulást jelent az egy évvel korábbi eredményhez képest. A társaság a várható piaci élénkülésre és a kedvezőbb kamatkörnyezetre alapozva további növekedést és az eredményesség folyamatos javulását prognosztizálja. A magyar piacon hamarosan elinduló otthonfelújítási program és az új épületenergetikai irányelvei tovább erősítik a Masterplast pozícióját a hőszigetelési piacon.

Ismét nyereséges az építőipari anyagokat gyártó Masterplast

Az értékcsökkenést is figyelembe véve a működési eredmény még veszteséget mutatott, de a javuló trend előrevetíti, hogy rövid időn belül az eredményességi fordulat EBIT szinten is bekövetkezik.

Az adózott eredménynél ez már megtörtént, ami a tavalyi 5,83 millió eurós veszteségről 53 ezer eurós nyereségbe fordult át.

A Masterplast negyedéves bevételei 13 százalékkal, 32,66 millió euróra csökkentek az előző év azonos időszakához képest, amiben nagy szerepet játszik az európai és a hazai piacon is tapasztalható kivárás. Az elmúlt évben több termékcsoportban is jelentős árcsökkenés következett be, de ennek ellenére a társaság az európai célpiacainak többségében növelni tudta az árbevételét, amelyet hatékony gyártásüzemeltetés mellett tudott realizálni a társaság. A társaság közlése szerint a vállalat pénzgazdálkodása és cash menedzsmentje biztosítja a Masterplast stabil működését és növekedését.

Javuló piaci kilátások, állami uniós támogatások élénkíthetik a keresletet

A vezetőség továbbra is optimista a közép- és hosszú távú kilátásait illetően. Az építőiparban a kamatkörnyezet normalizálódásával párhuzamosan a konjunktúra lassú javulása várható, míg az épületek energiafogyasztásának drasztikus csökkentését előirányzó európai uniós regulációs döntések és ambiciózus vállalások pedig hosszú távon biztosítják a hőszigetelő anyagok iránti kereslet növekedését.

Jó hír a Masterplast számára, hogy a magyar piacon már az előkészítési szakaszban van és várhatóan júniusban elstartol az új otthonfelújítási program, ami az őszi időszakban már hozzájárulhat a társaság hazai értékesítési eredményeinek javulásához. Európai színtéren pedig valószínűsíthető, hogy az EU energia és klímapolitikai célkitűzései érdekében napirenden levő REPowerEU terv és „Fit for 55%” intézkedési csomag nyomában belátható időn belül elindulnak az átfogó épületenergetikai korszerűsítési programok, amelyek tovább növelik a vállalat eredménytermelő potenciálját.

Folytatódnak a beruházások

Ezért a Masterplast folytatja intenzív beruházási stratégiáját, amely magában foglalja a társbefektetőkkel közösen elindított kőzet- és üveggyapotgyártási projekteket is. Ezek a fejlesztések jelentős mértékben hozzájárulnak a vállalat hosszú távú növekedéséhez és piaci pozícióinak megerősítéséhez.

Víziója szerint az évtized második felére a Masterplast lehet az egyetlen olyan hőszigetelőanyag-gyártó a kelet-közép-európai régióban, amely mind a műanyag, mind az ásványi szigetelőanyagok terén jelentős gyártói és piaci pozíciókkal rendelkezik.

Annak érdekében, hogy a jelenlegi szűkebb piaci környezetben is eredményes legyen a működés, a gyártási kibocsátást rugalmasan, a változó piaci igényekhez igazította a vállalat vezetése.

Mindemellett adott a gyors felfutás lehetősége, ami lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a piaci fellendülés időszakában gyorsan növelje a termelést, és kihasználja a megnövekedett keresletet. A konzervatív üzleti modellel és az elővigyázatos kapacitásmenedzsmenttel a Masterplast képes fenntartani a pénzügyi stabilitását, miközben maximalizálja a gyártóegységek hatékonyságát.

Tibor Dávid: túl vagyunk a piaci mélyponton

Sikeresen alkalmazkodtunk az alacsonyabb építőanyag-kereslethez. Ennek köszönhetően a hagyományosan leggyengébb első negyedévben is pozitív eredményt értünk el, amit a továbbra is nagyon visszafogott kereslet és a lecsökkent árak fényében kifejezetten jó teljesítményként és még jobb előjelként értékelek

– mondta el Tibor Dávid, a Masterplast elnöke.

A vállalatvezető szerint az elmúlt időszakban túljutottak a piaci mélyponton, a kereslet alacsonyabb szinten stabilizálódott, de a továbbiakban folyamatosan erősödő trendre számítanak. A kamatszintek csökkenése elindítja az építőiparban a lassú regenerálódást, közép- és hosszú távon pedig a most már belátható időn belül induló épületenergetikai programok hozhatnak markáns piaci felhajtóerőt.

A Masterplast piaci beágyazottsága, jelentős gyártási kapacitásbővítési beruházásai és stabil finanszírozása biztosítja a vállalat számára az üzleti eredményesség szintlépésének feltételeit a következő konjunktúra időszak során

– tette hozzá Tibor Dávid.