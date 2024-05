Az amerikai jegybank szerepét játszó Fed nyíltpiaci bizottsága ismét változatlanul hagyta az irányadó rátát, ami megfelelt az előzetes piaci várakozásoknak. Bejelentették ugyanakkor, hogy júniustól havi 60 milliárd dollárról 25 milliárd dollárra csökkentik a Fed értékpapír-állományának leépítési ütemét.

Fotó: AFP

Powell sajtótájékoztatója

A kamatdöntést követően félórával kezdte sajtótájékoztatóját Jerome Powell , a Fed elnöke. Powell megismételte korábbi üzenetét, hogy az továbbra is magas, s egyelőre nem biztosított a cél elérése. Emellett a gazdasági aktivitás is erős és a is feszes, bár közelebb került az egyensúlyhoz. A Fed-elnök szerint a kamatok hosszabb ideig is változatlanok maradhatnak. Kamatvágás akkor következhet, ha a döntéshozók már biztosak abban, hogy az inflációs cél elérhető.

Kérdésekre válaszolva, miután az újságírók többször is rákérdeztek egy esetleges kamatemelés lehetőségére, a Fed elnöke úgy fogalmazott, hogy

nem valószínű a kamatemelés,

s a kamatok elég magasak, hogy fékezzék a gazdaságot. Arra is kitért, hogy továbbra is adatvezérelt a döntés, melynek során az inflációt és a munkaerőpiacot is figyelembe veszik, s az adatok összhangja alapján döntenek.

Az erős gazdaságot nem tartja problémának a Fed elnöke, amennyiben tavaly feszített munkaerőpiacon és erős gazdaság mellett is mérséklődni tudott az infláció.

Ezúttal is kitért Powell a kamatcsökkentési periódus kezdetét firtató kérdések elől. És a stagflációs veszélytől sem aggódik. Míg a mérlegleépítés ütemének lassítását előre eltervezett lépésnek nevezte. Az elnökválasztásról pedig annyit mondott, hogy ez a negyedik választása jegybankárként, de a politika nem befolyásolja a döntéseit.

Piaci reakciók

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama a döntés előtt 4,651 százalékig felszúrt, majd a kamatdöntést követően 4,592 százalékig süllyedt.

Az arany ára meredeken emelkedni kezdett, s 2 310 dollárról 2 333 dollárig szúrt fel.

A WSJ dollár index 100,7-ről 100,3-ra süllyedt. Míg a dollár erősödött az euróval szemben.

Előzetes piaci várakozások

Előzetesen kamattartásra számított a piac. Az irányadó rátát hónapok óta két évtizedes csúcson, az 5,25-5,50 százalékos sávban tartják az amerikai jegybankárok. A piac korábban nyári kamatvágást árazott, most inkább azt mutatták a határidős árak, hogy csak szeptemberben indulhat a régóta várt kamatcsökkentési periódus. Kérdés, hogy Powell verbálisan, legalább utalás szinten megerősíti-e az őszi várakozást.

Míg a Fed-elnök fél 9-re időzített beszédével kapcsolatban a Wall Streeten az a várakozás, hogy Powell megismételheti két héttel ezelőtti üzenetét, amikor azt mondta, hogy a legfrissebb adatok „nyilvánvalóan nem adtak nagyobb bizalmat” arra vonatkozóan, hogy az infláció tovább csökken a 2 százalékos cél irányába, inkább azt jelzi, hogy valószínűleg a vártnál tovább tart az inflációs cél elérése.