Árcsökkentési hullám seper végig Amerikán, kétségbeesetten küzdenek a boltok a vevőkért

A Target, a Walmart és az Amazon után a héten a Walgreens Boots Alliance (WBA) is árcsökkentési akciót jelentett be az Egyesült Államokban – írja a CNN.

Az eredetileg alapvetően patikaláncot üzemeltető, ám általános kiskereskedelemmel is foglalkozó tőzsdei cég a rágcsálnivalóktól kezdve a piperecikkeken át a plüssállatokig több mint 1500 termékének vitte le az árát, mind az online, mind a hagyományos értékesítés során. A cél nem más, minthogy visszacsábítsa a száguldó áraktól megrettent vásárlóit, akiket a magas árak riasztottak el.

Például egy 80 darab „One A Day” gumicukros vitamint tartalmazó tégely most 11.99 dollárba kerül, szemben a korábbi 13.49-cel, és a saját márkás Nice! tejfölös-hagymás burgonyachips zacskójának ára 2,79-ról 1,99 dollárra csökkent. A gyerekeknek szánt plüssfigurákat pedig 24,99-ről 20 dollárra árazták le.

A Walgreens tisztában van vele, hogy a vásárlóink anyagi gondokkal küzdenek, és nehezen tudják megvásárolni a mindennapi alapvető dolgokat

– mondta Tracey D. Brown, a Walgreens ügyfélkapcsolati igazgatója. Hozzátette: több mint ezer termékük árcsökkentésével igazolják, hogy továbbra is elkötelezettek a vásárlóik iránt.

A Walgreens Boots Alliance (WBA) legutóbbi, márciusban közzétett negyedéves gyorsjelentése szerint a kiskereskedelmi lánc forgalma felülmúlta a várakozásokat, ám éves kilátásait kénytelen volt csökkenteni az „amerikai kiskereskedelmi környezet kihívásai” miatt.

A cég részvényei 40 százalékkal csökkentek az eddig idén, és a következő eredményjelentés csak júniusban várható.

A Walmart, a Target és az Amazon sem ülhet a babérjain

Mások mellett egyébként a Walmart és a Target is leszállította az árait, mivel az elmúlt években alaposan megemelt árak hatására a háztartások vásárlásaik csökkentésével reagáltak, azaz csak az igazán szükséges termékeket veszik. Az idegek harcában pedig – úgy tűnik – a fogyasztók győztek, a kereskedők pedig bedobták be a törölközőt.

Az Amazon online élelmiszer-kiszállító üzletága, az Amazon Fresh is májusban csatlakozott az árcsökkentő kiskereskedők egyre népesebb táborához. A néhány hagyományos üzletet is üzemeltető cég közölte, hogy az Egyesült Államokban a vásárlói 4000 árucikkre kapnak akár 30 százalékos kedvezményt a boltokban és az online vásárlásokra is, és ezek a leárazások hetente eltérő mértékűek lesznek.

A másik rivális Target áruházlánc pedig 1500 népszerű termék árát vitte le a vajtól a mosószerekig, mégpedig azonnali hatállyal. Nyáron pedig még összesen 5000-féle áru lesz olcsóbb – jelentette be a vállalat. Ezek révén pedig „együttesen több millió dollárt takaríthatnak meg a vevők” többek között az olyan mindennapi árucikkeken, mint a tej, a friss gyümölcs, a pelenkák és még a kedvtelésből tartott állatok eledele is.

Az amerikai kétharmadát a fogyasztás adja

A bolti és online kiskereskedelem alakulása pedig alapvető fontosságú az amerikai gazdaság számára, mivel a GDP mintegy kétharmada a fogyasztói kiadásokból származik.

A háztartások már lassan egy éve húzódoznak a vásárlásoktól, mivel az árak 20-30 százalékkal magasabbak lettek, mint három évvel ezelőtt, és a jövedelmek nem tudtak lépést tartani velük - mondta a CNN-nek Sarah Wyeth, az S&P Global Ratings kiskereskedelmi és fogyasztói részlegének igazgatója.

Egyszerűen kevesebb dollárt képesek kiadni az emberek

– tette hozzá.

A kiskereskedők tehát most ebből a takarékos gondolkodásból kísérlik meg kimozdítani a fogyasztókat.