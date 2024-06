Másfél év alatt 50 százalékos bővülés – nagyon jól járt, aki itt fialtatja a pénzét

Május végén átlépte az 1500 milliárd forintot a K&H befektetési alapjaiban kezelt Ez tizenhét hónap alatt 50 százalékos plusz, ami kiugróan jó eredmény – közölte a pénzintézet. A magas hozamok mellett a friss pénzek is növelték az ügyfelek K&H-ra bízott befektetéseinek értékét.

A K&H befektetési alapjaiban már több mint 1500 milliárd forintot kezelnek / Fotó: Shutterstock

A lassuló és az alacsonyabb hozamkörnyezet ellenére a befektetési kedv továbbra is megmaradt, hiszen a legfontosabb a megtakarítók számára a reálhozam, amelyet egyre szélesebb alapkezelői palettán keresztül érhetnek el.

Ezzel a pénzintézet a magyar piac harmadik legjelentősebb szereplője a kezelt vagyont tekintve.

2022. december végén még 945 milliárd forintra rúgott a K&H Alapkezelő által kezelt vagyon, idén május végén 1510 milliárdra, ami tizenhét hónap leforgása alatt több mint 50 százalékos növekedés.

Friss pénzek, magas infláció, magas hozamok

A kiemelkedő bővülés részben köszönhető annak, hogy az elmúlt időszakot magas hozamkörnyezet jellemezte a kiugróan magas magyarországi infláció miatt. Ugyanakkor ez viszonylag bizonytalan, recessziós gazdasági környezettel párosult. Összességében azt láttuk, hogy akinek volt lehetősége megtakarítani, az megtette, különböző befektetési alapok segítségével. Tehát a hozamokból adódó növekedés mellett hozzájárultak a bővüléshez a frissen beáramló pénzek is

– értékelte az 1500 milliárdos határt megdöntő eredményt és az elmúlt időszakot Oraveczné Németh Ildikó, a K&H Alapkezelő vezetője. Hozzátette: „Az infláció visszahúzódásával és a kamatok csökkenésével párhuzamosan a hozamok is alacsonyabb szintre költöztek. Ugyanakkor fontos látni, hogy minden időszakban a reálhozam az elsődleges, vagyis az, hogy a befektetéseikkel az érintettek az inflációt meghaladó hozamot érhessenek el a különböző alapokkal.”

Van élet a kiugró inflációs korszak után

A következő időszakban várható trendekről a szakember azt is elmondta, hogy a digitális forradalom több oldalról is érinti a befektetéseket. Egyfelől a digitális megoldások kényelmesebbé teszik azt, hogy a megtakarítók elhelyezhessék a pénzüket valamelyik alapban. Másik oldalról a digitalizációban élen járó cégekbe történő befektetés is gyarapítja az alapok, ezáltal a befektetők vagyonát. Emellett különösen fontos kiemelni azt, hogy egyre nagyobb az igény a felelős alapokra, amelyek a fenntarthatóságot helyezik a középpontba.