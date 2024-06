Hatalmas száguldozást mutatott be pénteken a pesti tőzsde egyik ingatlancége

Egy nap alatt közel megtriplázta árfolyamát a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett Multihome.

Kilőtt a Multihome árfolyama / Fotó: Shutterstock

A pécsi ingatlanforgalmazó cég, amely az ingatlanpiac és az építőipar területén működik és saját bevallása szerint folyamatosan bővíti a tevékenységét, csütörtökön még 250 forintos árfolyamon búcsúzott a kereskedéstől, pénteken délutánig viszont innen 180 százalékkal, 700 forintig erősödött.

A vállalat csütörtökön – egyébként még jóval tőzsdezárás előtt jelentette be, hogy felaprózza részvényeit, aminek következtében július 9-től. 1 darab eddigi, 10 forint névértékű törzsrészvénye helyébe 100 darab, egyenként 0,1 forint névértékű törzsrészvény lép. Az alaptőke és a részvényekhez fűződő jogok változatlanok maradnak.

A Multihome a kezdetektől alapvetően ingatlanforgalmazással foglalkozik, amely használt lakások és egyéb ingatlanok adásvételét, fejlesztését takarja. A cég azonban tevékenységét bővítve immár hagyományos ingatlanközvetítői megbízásokat is teljesít, miközben több ingatlanfejlesztési projektekkel is jelen vannak a piacon, és a lakóingatlanok mellett rekreációs célú projekttel is rendelkeznek. A tőzsdei vállalat kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a MULTIHOME-Invest Kft. befektetési célú kereskedelmi ingatlanok (irodaházak, logisztikai központ) tulajdonosaként bérbeadással, ingatlanhasznosítással foglalkozik.

A cég részvényeinek forgalma pénteken fél négyig 8 millió forint volt.