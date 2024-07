Nvidia, bitcoin, kakaó és Magyar Telekom – ezekkel a befektetésekkel lehet nagyot kaszálni idén

Lefordultak az állampapírhozamok

Ami az állampapírpiacot illeti, az eszközosztály nehéz időszakon van túl, ami a belengetett, ám egyre csak húzódó jegybanki kamatcsökkentésekkel indokolható. Egy referenciakötvényekből álló kosárral mintegy másfél százalékot veszíthettek idén a kötvénybefektetők.

Tavaly év végén a piacok még hét amerikai kamatcsökkentésre számítottak, most viszont már csak egyre vagy kettőre

– mondta a Reutersnek Nadege Dufosse, a Candriam vagyonkezelő multi-asset vezetője. A szakértő szerint ez volt az a nagy hajtóerő, ami az eszközosztály gyenge teljesítményét magyarázza.

Élénkült a cégfelvásárlási (M&A) piac is, a tavalyihoz képest 5 százalékkal nagyobb volumenű üzletek születtek idén. Ez főként két kiemelkedő ügyletnek köszönhető. A Capital One hitelkártya-kibocsátó 35 milliárd dollárt fizetett a Discover Financialért, a csipgyártó Synopsys pedig ugyanekkora összegű tranzakció keretében kebelezte be a rivális Ansyst.