Sokkhatás az autóiparban: megégtek a detroitiak, rövidzárlat a Teslánál

A második fél évre 500 millió eurós megtakarítás a cél, de elemzők már jelezték, hogy ezzel túlfeszíthetik a húrt, s már a működést veszélyeztethetik a megszorítások.

Globálisan a Stellantis húsz modellel frissíti idén a választékát, köztük olyan olcsó, 25 ezer euró alatti elektromos modellekkel, mint a Fiat Grande Panda, amelynek gyártását a minap kezdték meg Szerbiában, vagy a kínai közreműködéssel a lengyelországi Tychyben összeszerelendő Leapmotor T03-as mini villanyautó.

A Stellantis felől érkezett rossz hírek 8 százalékos zuhanást váltottak ki az amszterdami tőzsdén jegyzett cég árfolyamában. Ezzel a cég csatlakozott a lehangoló gyorsjelentést közlő Tesla tegnapi 11 százalékos, és a kedden viszonylag stabil jövőképet felvázoló General Motors 8 százalékos árfolyamveszteségéhez.

A kamatcsökkentés felpezsdítheti a piacot

A Reuters elemzése szerint a detroiti hármak és a Tesla számára meghatározó amerikai piacon némi enyhülés következhet be. A keresleti oldalt egyrészt a közelgő kamatcsökkentések révén hamarosan olcsóbbá váló hitellehetőségek fűthetik, másrészt a beígért új modellek is vevőcsalogatók lehetnek, harmadsorban pedig az árak emelkedése sem várható.

Úgy látják viszont, hogy a raktárkészletek esedékes kisöprése sem jár brutális árkedvezményekkel. A kocsicserét ösztönözheti az immár 14 éves átlagéletkorral „büszkélkedő” személyautó-állomány, amely 2012-ben még csak 11 éves volt. Pozitívum, hogy az autókereskedők sem ragaszkodnak mereven a nyereségükhöz, bruttó árrésük mára 7 százalékra mérséklődött, s az idén 5 százalékon stabilizálódhat majd.

Az autókereskedők a forgalom megugrását remélik a közelgő kamatcsökkentésektől / Fotó: AFP

Az Experian számításai szerint az autóhitelek kamatlába a 2022-es 4 százalékról 7 százalékra emelkedett, ennek is tudható be, hogy a Fitch Ratings júniusi adatai szerint a gyengébb hitelképességű ügyfeleknek nyújtott autóhitelek közel 6 százaléka volt legalább 60 napos késedelemben, ez a 2021-es adat kétszerese. A kamatok csökkenésével a fizetőképes kereslet is növekedésnek indul.