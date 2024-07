Erősödik a forint és a zloty, adják az amerikai államkötvényeket

Bár a BUX sem indult újabb csúcstámadásra hétfőn, ám plusz nullás iránykeresése a kereskedés első óráiban felülteljesítette a mínusz nullás német DAX indexet, de a közel félszázalékos esésbe csúszott francia CAC indexet is. Ráadásul a londoni FTSE is lefelé tájékozódott hétfőn délelőtt. És a régiós versenytárs varsói WIG index is enyhe mínuszba csúszott.

Felülteljesítő a pesti tőzsde / Fotó: Shutterstock

A BUX délelőtti magára találása elsősorban annak tudható, hogy az OTP piacán feltűntek a vásárlók. A bankpapírt reggel még egyértelműen adták. Emellett délelőtt a Mol is felpattant és a Richter is felfelé tájékozódott.

A piacok hétfői hangulatára a hétvégi Trump elleni merénylet vetett árnyékot.

Nem meglepő módon az amerikai állampapírok piacán volt komolyabb reakció. A referencia kincstárjegyek hozama hétfőn 4,22 százalék fölé emelkedett a pénteki 4,18 százalék után. A kötvények hozama és árfolyama ellentétesen mozog. Az árfolyamcsökkenés pedig azzal magyarázható, hogy

a fogadó irodák szerint a konzervatívok most kétszer akkora eséllyel nyerhetik meg az amerikai elnökválasztást, mint a demokraták.

Márpedig a Wall Street meglóduló inflációval, elszabaduló költségvetési hiánnyal és magasabb kamatpályával számol Donald Trump győzelme esetén. Az elemzők ezt arra alapozzák, hogy Trump 10 százalékos általános vámot javasolt az importra és 60 százalékos vagy annál magasabb vámot a Kínából származó árukra. Emellett azt is megígérte, hogy kitoloncoltatja az illegális bevándorlókat az országból. Ezért az elnöksége áremeléseket hozna és csökkentené a munkaerő-kínálatot egyes iparágakban.

Valamelyest erősödött a dollár. Bár a tengerentúli határidős részvényindexek is emelkedtek, egyelőre nagyobb részvénypiaci reakcióról nem lehet beszélni. A választásokig még hónapok vannak hátra, sőt, a jelöltek személye is csak valószínű, de még egyáltalán nem biztos, vagyis korai lenne túlárazni bármelyik oldal győzelmét.

Japánban ünnepnap miatt zárva tartott a tőzsde, ezért az ázsiai börzék nem tudták igazán leképezni a hétvégi eseményeket. A kínai tőzsdék vegyes képet mutattak. A hongkongi index közel másfél százalékot esett, míg Sanghajban árnyalatnyi emelkedést láthattunk.



Trump esetleges újabb elnökségére adott piaci reakciókat eddig az erősebb amerikai dollár és az amerikai állampapírok görbéjének meredekebbé válása jellemezte

– mondta Rong Ren Goh, az Eastspring Investments szingapúri portfóliómenedzsere.