Szerdán este kiderülhet, mikor érdemes eurót váltani - a devizapiac is a Fedre vár

Nem segített a forintnak a kedd reggeli magyar GDP-adat, amely meglepte az elemzőket. Ám kedvező esetben a tengerentúlról kaphatnak hátszelet a feltörekvő piaci devizák, köztük a régió jelesei, a forint, a korona és a zloty is.

Örök dilemmájuk a turistáknak, hogy mikor váltsanak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A technikai kép már kedd reggel sem volt biztató. A hétfői kereskedésben a dollár erősödésével párhuzamosan gyengültek a visegrádi devizák, s az euró-forint jegyzése is visszalendült az 50 napos mozgóátlag (392,12) fölé.

Reggel még a 30 napos mozgóátlag (393,15) tartott ki ellenállásként, ám az hamar áttörte a kurzus. A délelőttöt már jobbára 394 felett töltötte az euró-forint jegyzése.

A déli harangszó előtt csillapodott valamelyest a forintgyengülés, és 393,8 közelében mozgott az euró-forint. Az árfolyam így a 394,5–395-ös ellenállási zóna árnyékában delel.

Az euró-forint árfolyamát augusztusban a 390–400-as sávban látjuk

– mondta a VG-nek Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Szerinte a Fed szerdai kamatdöntő ülése nagy hatással lehet a dollárra, ami a régiós devizákat is megmozgathatja. Bár a konszenzus most kamattartás, de ha a Fed erős üzenetet fogalmaz meg a közeli kamatvágásra, akkor gyengülhet a dollár, míg a forint, a korona és a zloty is erősödhet.

Ha 390 közelébe jönne le az euró-forint, akkor érdemes lehet pénzt váltani, mert a vakáció hátralévő heteiben ennél erősebb forintot már nem várnak az elemzők.