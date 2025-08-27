Kiderült Magyar Péterék új adóterve: súlyos megszorítások jönnének a középosztálynak – Nagy Márton kemény üzenetet küldött

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseit. A tárcavezető szerint a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi.

Nagy Márton úgy véli, hogy a Tisza Párt adópolitikai terve nem több, mint a Gyurcsány–Bajnai időszak módszereinek visszatérése / Fotó: Vémi Zoltán

A napokban kiszivárgott dokumentumok alapján a Tisza Párt egy többkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely a kormány szerint komoly érvágást jelentene a dolgozó embereknek. Nagy Márton Facebook-posztjában úgy fogalmazott:

Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől.

A miniszter számításai szerint az új rendszer mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből, ami egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan 276 ezer forint éves elvonást jelentene. A példák között említette, hogy már a bruttó átlagbért keresők is rosszul járnának: havi 20 ezer forinttal csökkenne a fizetésük, de a pedagógusok, rendőrök és orvosok szintén jelentős összegeket veszítenének.

Nagy Márton: a magyar adófizetők egyértelmű választás előtt állnak

A tárcavezető szerint a legnagyobb vesztes a középosztály lenne, különösen a családos háztartások. A Tisza terve – állítja – elvenné azt a kedvezményt, amit az elmúlt évek családbarát adópolitikája biztosított. „Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása” – írta Nagy Márton.

Ezzel szemben a kormány a saját programját a „történelmi adócsökkentések” soraként mutatja be:

júliustól adómentessé vált a csed, a gyed és az örökbefogadói díj;

októbertől a háromgyermekes anyák;

2026-tól pedig a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes szja-mentességet élveznek majd.

Emellett pedig két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is.

Nagy Márton összegzése szerint a választás világos: a Tisza Párt terve adóemelést és megszorítást jelentene, vagy a kormány célja a családbarát adórendszer fenntartása és további bővítése. „Ők elveszik, mi megvédjük. Ők megszorítanak, mi adót csökkentünk” – zárta bejegyzését a miniszter.