Kiderült Magyar Péterék új adóterve: súlyos megszorítások jönnének a középosztálynak – Nagy Márton kemény üzenetet küldött

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseit. A tárcavezető szerint a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább, és egyértelműen a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi.
A napokban kiszivárgott dokumentumok alapján a Tisza Párt egy többkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely a kormány szerint komoly érvágást jelentene a dolgozó embereknek. Nagy Márton Facebook-posztjában úgy fogalmazott:
Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől.
A miniszter számításai szerint az új rendszer mintegy 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből, ami egy foglalkoztatottra vetítve átlagosan 276 ezer forint éves elvonást jelentene. A példák között említette, hogy már a bruttó átlagbért keresők is rosszul járnának: havi 20 ezer forinttal csökkenne a fizetésük, de a pedagógusok, rendőrök és orvosok szintén jelentős összegeket veszítenének.
A tárcavezető szerint a legnagyobb vesztes a középosztály lenne, különösen a családos háztartások. A Tisza terve – állítja – elvenné azt a kedvezményt, amit az elmúlt évek családbarát adópolitikája biztosított. „Ez nem reform, hanem a magyar családok kíméletlen megsarcolása” – írta Nagy Márton.
Ezzel szemben a kormány a saját programját a „történelmi adócsökkentések” soraként mutatja be:
Nagy Márton összegzése szerint a választás világos: a Tisza Párt terve adóemelést és megszorítást jelentene, vagy a kormány célja a családbarát adórendszer fenntartása és további bővítése. „Ők elveszik, mi megvédjük. Ők megszorítanak, mi adót csökkentünk” – zárta bejegyzését a miniszter.
Orbán Viktor reagált Magyar Péter sokkoló szja-s tervére: Régi szoci mantra!
A miniszterelnök szerint a Tisza Párt elnökének adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó négyszázezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyar Péter pártjának szja-emelése rég szoci mantra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.