Nem könnyű a pénzügyekről beszélni a gyerekekkel, de a szülők többsége a saját feladatának érzi

A szülők bő négyötöde fontosnak tartja, hogy gyermeke megismerkedjen az alapvető pénzügyi fogalmakkal: olyanokkal, mint a pénz értéke, a zsebpénz vagy a megtakarítás, és hogy választ kapjanak olyan kérdésekre, hogy miért nem vehetünk meg mindent, amit szeretnénk vagy miért drágább az egyik dolog, mint a másik – derül ki az Erste reprezentatív felméréséből, amelynek eredményeit szerdán mutatták be Budapesten. A válaszadók szerint elsősorban a szülő és a család feladata a pénzügyi edukáció, míg második helyen az óvodát és az iskolát, harmadik-negyedik helyen pedig a bankokat és a médiát jelölték meg.

A pénzügyekkel kapcsolatos témák a legtöbb családban már igen korán felmerülnek / Fotó: Vémi Zoltán

A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről gyermekével. A válaszadók csupán 5 százaléka mondta azt, hogy még nem kerültek szóba gyermekével a pénzügyek, pedig a felmérés szerint tízből egy szülő nehéznek érzi ezt a feladatot.

Több csatornán is hatékony lehet a pénzügyekkel kapcsolatos edukáció

Támogatásként sokan használnak valamilyen eszközt (59 százalék) a pénzügyi edukációhoz: leginkább társasjátékot mesekönyvet vagy rajzfilmet, de többen jó megoldásnak tartanak ehhez valamilyen applikációt, illetve weboldalt is. Az Erste ezt felismerve kereste meg tavaly a Pagony Kiadót, hogy együtt alkossanak meg egy olyan mesét, amellyel a szórakoztatáson túl alapvető gazdasági, pénzügyi ismereteket kaphatnak a gyerekek, játékos formában: így született meg a Cserebere az erdőben című mesekönyv.

Jó eszköz lehet a pénzügyi neveléshez a zsebpénz is. Az Erste felmérése szerint,

míg a kisebb gyerekeknek alkalomszerűen, kevesebb zsebpénzt adnak a szülők (ha egyáltalán adnak), a 11–14 éves korosztálynál viszont már a rendszeresen adott zsebpénz a jellemző, általában havonta legfeljebb 1000–9000 forint összegben.

A válaszok alapján a szülők a gyermek életkorának növekedésével egyre tudatosabban vezetik be a zsebpénzt, és mind nagyobb összeget bíznak rájuk – vagyis a legtöbb családban a pénzügyi nevelés fokozatos, a gyermek fejlődéséhez, érettségéhez igazodik. A zsebpénzt érdemes a gyermek számára nyitott saját bankszámlára utalni, a szülők így a banki eszközök használatát is meg tudják tanítani, miközben a szülőknek is nagyobb átláthatóságot és biztonságot nyújt.