Dupla jó hír érkezett a magyar keresetekről, nem csak gyorsan nőnek, közben felzárkózik a vidék

Júniusi kereseti adatokat közölt a KSH, és látható, a növekedés jóval meghaladja az erre a hónapra mért 4,6 és a júliusi 4,3 százalékos inflációt – azaz nő a korábban az energiaválság által megcsapolt életszínvonal. Talán még ennél is jobb hír, hogy nem az amúgy is viszonylag jól fizetett Budapest halad az élen – ahol szintén erőteljes éves növekedést mértek –, hanem felzárkózóban van a vidék is. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400, a nettó átlagkereset 484 200 forint volt júniusban, a bruttó átlagkereset 9,7, a nettó átlagkereset 9,6, a reálkereset pedig 4,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A legnagyobb növekedést a nettóban nem Budapest, hanem két olyan dunántúli vármegye érte el, amelyek nem magas fizetéseikről híresek.
Az adatokból megfigyelhető: ha lassul is az éves országos növekedés (az első negyedévben még 9,1 százalék volt), az infláció még inkább (januárban már 5,5 százalék volt), ami a keresetek vásárlóértékének növekedését jelenti. Budapest hozza az átlagot, a Dunántúl viszonylag jól fizetett része nem, miközben olyan területek teljesítenek túl, ahol szükség is van a felzárkózásra: a Dél-Dunántúl és az Észak-Alföld. Tökéletes lenne a kép, ha nem azt látnánk, hogy a felzárkózás a Dél-Alföldön és Észak-Magyarországon döccent. (Meg kell jegyezni, hogy pont ezekben a régiókban tavaly viszont az országos átlagnál gyorsabb volt a felzárkózás, és ebből valamelyest visszaadtak.)
Két vármegyét érdemes kiemelni, mindkettőt a Dél-Dunántúlon. A friss adatoknak különösen örülhet Tolna, ahol 10,8 és Baranya, ahol 10,3 százalék volt a nettó átlagbér éves növekedése. Ezen a régión belül kevésbé teljesített szépen Somogy, de még így is jobban az országos átlagnál, 9,3 százalékos javulással.
A bruttó (tehát az adózatlan) bérek – amelyek első féléves adatait interaktív térképre is tettünk – nagyjából ugyanezt a képet mutatják. Budapest hozza a 9,2 százalékos országos átlagot, a fejlett, de most nem kifejezetten buzgó gazdaságú Ausztriához közeli régiók előnye pedig szűkült.
2025-ben január és június között a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 692 800 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, míg a nettó kereset 9,0 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét.
A legnagyobb bruttó bérnövekedés Tolna vármegyében tapasztalható, 10,8 százalékkal, a legalacsonyabb növekedés pedig Győr-Moson-Sopron vármegyében figyelhető meg 7,1 százalékkal.
További jelentős, 10,4 százalékos növekedést mutatott Baranya vármegye is.
2025 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 forint volt, 9,7 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.
