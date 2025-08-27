Deviza
üzleti hangulatindex
gazdasági hangulatindex
Svájc
vámháború
kereskedelmi háború
svájci gazdaság

Svájc nehéz hónapok elé néz a vámháború miatt, romlanak a gazdasági kilátások

Svájc gazdasági kilátásai romlottak. Svájc gazdasági hangulatindexe 2022 novembere óta nem látott mélypontrara süllyedt egy friss elemzés szerint. A pénzügyi elemzők pesszimistává váltak a következő félév kilátásaival kapcsolatban az amerikai vámok hatására.
VG/MTI
2025.08.27, 18:03

Erőteljesen romlottak a gazdasági kilátások Svájcban augusztusban az előző havihoz képest az UBS és a CFA Society Switzerland szerdán közzétett jelentése szerint.

svájc Shipping,Container,With,Goods,From,Switzerland,And,Printed,National,Flag.
Svájc nehéz hónapok elé néz Trump vámháborúja miatt / Fotó: Novikov Aleksey

A svájci UBS-CFA gazdasági hangulatindex az előző havihoz képest 56,2 ponttal, mínusz 53,8 pontra, 2022 novembere óta a legalacsonyabb szintre esett augusztusban, és ezzel ismét negatív tartományba süllyedt. 

Idén eddig januárban, februárban és júliusban volt pozitív sávban az index.

A svájci UBS szerdai közleménye szerint az index meredek csökkenése azt tükrözi, hogy

a megkérdezett svájci pénzügyi elemzők pesszimistává váltak a következő 6 hónap várható gazdasági fejleményeivel kapcsolatban a svájci árukra mintegy három héttel ezelőtt bevezetett magas amerikai vám hatására.

A felmérés adatai szerint tízből kilenc elemző a svájci export dinamikájának romlására számít a következő hat hónapban. 

A vonatkozó alindikátor 54,7 ponttal, mínusz 89,8 pontra süllyedt.

A svájci UBS és a CFA Society gazdasági hangulatindexe azt mutatja, hogy a felmérésbe bevont svájci pénzügyi elemzők mennyire optimisták vagy pesszimisták a következő 6 hónap várható gazdasági fejleményeivel kapcsolatban. Az index idén januárban pozitív tartományban, plusz 17,7 ponton állt. Tavalyi mélypontját decemberben, mínusz 20 ponton érte el.

Donald Trump a svájci óráknak is odavág a vámokkal

Donald Trump rendkívül magas vámot vetett ki a svájci importtermékekre, ami főleg a svájci óragyártást érinti rosszul. A középkategóriás márkáknak nagyarányú profitcsökkenést okoznak a vámok, míg a luxusmárkák a megnövekedett költségeket átháríthatják a fogyasztókra.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
