Fontos fejlesztés zajlik az M7-es autópályánál

Az M7-es autópályán – a beruházó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) vállalása szerint – augusztus 31-ig nem végez előre tervezett munkálatokat az M0 és Balatonvilágos között egyik irányban sem, azonban a főpályán kívül, a Velencei pihenő térségében folyamatosan haladnak az új gyalogos és kerékpáros híd építési munkálatai – tudta meg az Origo.

Az M7-es autópályán a Velencei pihenő térségében épülő új gyalogos és kerékpáros híd / Fotó: MKIF

Ilyen lesz az M7-es feletti új gyalogos és kerékpáros híd

A 193 tonnás, 80 méter hosszú híd szerkezetét 8 elemben szállították a helyszínre, ezeket kettesével összeillesztik, így a beemeléskor 4 elemet kell a helyére daruzni. Jelenleg ezeknek az elemeknek a korrózióvédelme és összeillesztése zajlik.

A főváros felé vezető oldalon a járom már áll, szeptember végéig pedig a belső elválasztó sávba is kiépítésre kerül a szerkezet, ami a beemelés után a végleges rögzítésig a hídszerkezetet tartani fogja.

A Balaton felé vezető oldalon a hídháttöltés elkészült, itt a járom október közepéig épül majd ki, ezt követően lehet a hídszerkezetet beemelni.

A jelenlegi, 3 méter széles, 9 százalékos emelkedővel épült hídtól, a Balaton irányába eltolva, nagyjából 20 méterre épül fel az új hídszerkezet, a közlekedés biztonsága érdekében. Az eddiginél szélesebb, 4,5 méteres és enyhébb, 5 százalékos ún. hosszesésű lesz.

A régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lett volna, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.

Az M7-esen várható fejlesztések ütemezéséről itt olvashat bővebben.