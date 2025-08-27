Deviza
EUR/HUF397.14 +0.24% USD/HUF342 +0.48% GBP/HUF460.83 +0.46% CHF/HUF425.53 +0.47% PLN/HUF93.04 +0.03% RON/HUF78.38 +0.06% CZK/HUF16.19 +0.19% EUR/HUF397.14 +0.24% USD/HUF342 +0.48% GBP/HUF460.83 +0.46% CHF/HUF425.53 +0.47% PLN/HUF93.04 +0.03% RON/HUF78.38 +0.06% CZK/HUF16.19 +0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15% BUX104,232.11 -0.88% MTELEKOM1,954 -0.2% MOL2,966 +0.75% OTP30,010 -1.77% RICHTER10,520 -1.5% OPUS578 +0.87% ANY7,940 0% AUTOWALLIS162 -0.61% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,270.74 +0.29% CETOP3,463.47 -1.15% CETOP NTR2,158.05 -1.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
devizapiac
euróárfolyam
forint árfolyam
deviza

Francia bajtól szenved az euró, na meg a forint is

A dollár erősödik, az euró gyengül. A francia kormányfő potenciális bukása miatt gyengül az euró és a forint is.
Murányi Ernő
2025.08.27, 17:01
Frissítve: 2025.08.27, 17:33

Bár az MNB keddi kamatdöntése nyomán aznap nagyot ralizott a hazai fizetőeszköz, szerdára elillant az ereje, s délután háromig folyamatosan gyengült. 

euró FRANCE-POLITICS-GOVERNMENT-CABINET-MEETING
Francois Bayrou francia kormányfő sorsa aggasztja az euró piacát / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az euró egészen 397,48 forintig vágtázott, csak késő délután jött egy kisebb fordulat, amelyet követően 397,07-ig esett vissza a közösségi deviza. A keddi záróárfolyamhoz mérten azonban így is 0,27 százalékos mínusznál jár a forint.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
397.1406 +0.24%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A háttérben persze újfent a dollár erősödése játszotta ezúttal is a főszerepet. A zöldhasú az euró ellenében is hegymenetbe kapcsolt – mintegy fél százalékkal, 1,159 alá nyomva az euró – dollár keresztet –, nemhogy a forinttal szemben. A dollárért délután fél 5 körül 342,8 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon, ami 0,77 százalékos dollárerősödés jelent.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
341.9973 +0.48%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A Donald Trump amerikai elnök és a Fed között zajló legújabb csörte ugyan elvileg a dollárt gyengítené, ám szerdán reggel a közelgő francia parlamenti bizalmi szavazás árnyékában inkább az euró került lejtőre. Francois Bayrou francia miniszterelnök az elemzők szerint várhatóan elveszíti a szeptember elejére kitűzött szavazást, miután nem sikerült közös nevezőre jutniuk a kabinet mögött álló erőknek a megszorító költségvetés és az adósságcsökkentési terv kérdésében.

Ha Bayrou elveszíti a bizalmi szavazást, Emmanuel Macron francia elnök új miniszterelnököt nevezhet ki, vagy előrehozott választásokat írhat ki.

Az ABN Amro elemzői úgy vélik, hogy a francia előrehozott választások negatív hatással lehetnek az egész euróövezetre, és növelhetik a zóna kötvényhozamait.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1218 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu