Francia bajtól szenved az euró, na meg a forint is

A Donald Trump amerikai elnök és a Fed között zajló legújabb csörte ugyan elvileg a dollárt gyengítené, ám szerdán reggel a közelgő francia parlamenti bizalmi szavazás árnyékában inkább az euró került lejtőre. Francois Bayrou francia miniszterelnök az elemzők szerint várhatóan elveszíti a szeptember elejére kitűzött szavazást, miután nem sikerült közös nevezőre jutniuk a kabinet mögött álló erőknek a megszorító költségvetés és az adósságcsökkentési terv kérdésében.

Ha Bayrou elveszíti a bizalmi szavazást, Emmanuel Macron francia elnök új miniszterelnököt nevezhet ki, vagy előrehozott választásokat írhat ki.

Az ABN Amro elemzői úgy vélik, hogy a francia előrehozott választások negatív hatással lehetnek az egész euróövezetre, és növelhetik a zóna kötvényhozamait.