Véget ér az osztalékszűke a brit ipar koronagyémántjánál

Mintegy 11 százalékkal, 501 pennys történelmi csúcsukra ugrottak a brit repülőhajtómű-gyártó részvényei, miután a cég 300 millió fonttal, a 2,1–2,3 milliárd font közötti sávba emelte az idei évre várható üzemieredmény-várakozását, és bejelentette, hogy visszatér az osztalékfizetéshez – írja a Reuters.

Szintet lépett a profittermelés a brit Rolls-Royce-nál / Fotó: AFP

Jöhet az osztalékeső a Rolls-Royce-nál

A tervek szerint a cég kezdetben nettó nyeresége 30 százalékát osztaná vissza részvényeseinek, amit később 40 százalékra emelne. A brit iparvállalat – amely az Airbus széles törzsű repülőgépeinek kizárólagos beszállítója és a Boeing 787-es sorozatát is ellátja hajtóművekkel – 2020 óta nem fizet osztalékot, amikor a járvány miatt leállt a globális légi közlekedés.

A Rolls-Royce az első fél évben 673 millió fontról 1,15 milliárdra növelte, azaz csaknem megduplázta üzemi eredményét, miközben üzemieredmény-rátája 4,4 százalékponttal, 14 százalékra javult, amiben oroszlánrésze volt a polgári repülőgépgyártó részlegnek, ahol 18 százalékos működési árrést ért el a tavalyi 12,4 százalék után.

A vállalat – amely hajókhoz és tengeralattjárókhoz is gyárt motorokat, és az erőműturbinák piacán is jelen van – a korábbi előrejelzésekhez mérten az idei évre nagyobb szabad cash flow-t (FCF) is vár. (A Rolls-Royce autógyártó nem ehhez a holdinghoz, hanem a BMW csoporthoz tartozik.) A friss előrejelzésben a menedzsment 2,1 és 2,2 milliárd font közé teszi a 2024-es várható FCF-et.

Bővítjük a hajtóműüzletág jövedelem- és készpénztermelő erejét, és kezeljük az ellátási láncunkkal kapcsolatos problémákat

– kommentálta az eredményt és az előrejelzést Tufan Erginbilgic vezérigazgató, akit tavaly januárban csábítottak át a BP-től.

Erginbilgic felpörgette a céget

Erginbilgic vezetése alatt a Rolls-Royce valóban nagyobb hangsúlyt fektet a nyereséges szerződésekre, néha régi partnerét, az Airbust is frusztrálva – írja a Bloomberg. Az új stratégia azonban – úgy tűnik – kifizetődött a cégnek, hiszen részvényei tavaly több mint a háromszorosukra drágultak, majd ebben az évben eddig további 50 százalékkal erősödtek.