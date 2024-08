Hernádi Zsolt : amíg nem szólunk, nem kell aggódni a Lukoil-ügyben

Ha csak a Molt érintette volna az adóhelyzet, akkor a szokásos, szűk körű csatornákon mondta volna el a véleményét azoknak, akiknek szánta, de most úgy érezte, szélesebb körben is be kell mutatnia álláspontját - mondta Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója Rónai Egon kérdésére az MCC Feszten, amellyel a televíziós műsorvezető a Mol-vezér pár napja a Mandineren megjelent véleménycikkét firtatta.

Rónai Egon és Hernádi Zsolt / Fotó: MTI

Ebben a Mol vezetője kritizálta a kormány adópolitikáját.

Az is kérdés, hogy a beszedett pénzt mennyire hatékonyan hasznosítja az állam. Ha tűzoltó jelleggel, lyukak tömködésére használjuk, működési költséget vagy gazdasági növekedést nem támogató beruházásokat finanszírozunk, akkor abból nem lesz plusz­érték. A semmiért fizetünk többet. Nem ismerős ez a helyzet valahonnan? Pont, mint a szociban. Vissza a jövőbe, uraim!

– írta múlt heti cikkében a Mol első embere.

Válaszában Hernádi Zsolt elmondta, aggódó hangját azért emelte fel, mert már nem a Mol a lényeg, hanem a magyar gazdaságpolitika diszfunkciója. Véleménye szerint ilyen különadó rendszerrel elmaradnak majd az ipari beruházások. Kijelentette, bármikor lehet havária, példaként említette a covidot vagy a háborút.

De az, hogy utána mi történik és mennyi ideig hivatkozunk erre, már nem mindegy

– szögezte le.

Kifogásait a kormány több tagjának is jelezte, a véleménycikkére nem kapott írásos választ. Kifejtette, azért látja annak hatását, ugyanis több állami vállalatnál elrendelték a költségcsökkentést, amit jó iránynak nevez, hiszen fontos odafigyelni a kiadásokra.

Másfél éve több a lyukfoltozás, mint a stratégiai gondolkodás

– mondta a beszélgetés során. Állítása szerint egy magáncég nem olyan, mint az állam, nem tudja korlátlanul növelni a bevételeit, csak a saját hatékonyságát tudja optimalizálni.

Meglepték Hernádi Zsoltot az ukránok

Azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna elzárta Magyarország és Szlovákia számára a Lukoil kőolajtranszportját, Hernádi Zsolt elmondta, meglepte Kijev lépésre és egyelőre nem kaptak választ arra, miért lépték ezt meg.