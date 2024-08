Nem csak a nemzetközi, a kínai tőke is menekül Kínából

Soha korábban nem látott mértékben menekül a tőke Kínából: a Bloomberg adatai szerint az idei második negyedévben történelmi rekordot jelentő 15 milliárd dollárt vontak ki a távol-keleti országból a külföldi befektetők, ezzel két egymást követő negyedévben is csökkent a külföldi befektetések nagysága Kínában. Az elemzők véleménye szerint a tőkekivonás elsődlegesen a kínai gazdaság talpra állásába vetett hit folyamatos csökkenésének tudható be, viszont az országot övező geopolitikai feszültségek jelentőségét sem érdemes alábecsülni a kérdésben.

Katasztrofálisan alakul a kínai FDI / Fotó: NurPhoto via AFP

Lesújtóan fest a kínai FDI alakulása

Amennyiben az idén eddig megfigyelt trend az év hátralévő részében is folytatódna, az azt jelentené, hogy az adatgyűjtés 1990-es elindulása óta először negatívba fordulna a Kínába irányuló FDI (közvetlen külföldi tőkebefektetések) áramlása, azaz a nemzetközi befektetők több pénzt vonnának ki az országból, mint amennyi befolyik a világ második legnagyobb gazdaságába. FDI-nak a tőkebefektetések egészen széles skálája tudható be, egy pékség határon túli megnyitásától egy járműgyár létesítéséig bezárólag.

A Kínába irányuló külföldi befektetések 2021-ben érték el a csúcspontjukat, abban az évben 344 milliárd dollár áramlott be az országba, azóta viszont gyakorlatilag behúzta a kéziféket az FDI-áram, tavaly már mindössze

az eddigi legrosszabb éves értéket jelentő, alig 50 milliárd dollár folyt be a kínai piacra.

Az hogy a mélyrepülés idén is folytatódik, csattanós pofonként érheti a kínai kormányt, mely az elmúlt időszakban egyre több és több eszközt vetette be annak érdekében, hogy a külföldi tőkét az országba csábítsa. A kormányzat ezzel alig titkoltan azt is el szeretné érni, hogy az amerikai tiltások ellenére továbbra is bejussanak a fejlett technológiáik a nagy fal mögé.