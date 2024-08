Magas polcra került a Richter, 20 százalékos rali jöhet

Gyorsan megérkezett az első elemzői elismerés a Richter kedd reggel közzétett, duplázódó eredményt hozó gyorsjelentésére.

Ötödével értékelődhetnek fel a Richter részvényei / Fotó: Róka László

A Santander Bank Polska friss vállalatelemzésében 2100 forinttal toldotta meg a magyar gyógyszergyártó társaság részvényeire vonatkozó célárat, 12 havi távlaton 12 100 forintra várva azokat.

A jókora céláremelés alapján közel ötödével lehet alulértékelt a magyar blue chip papír, amit ezért továbbra is vételre ajánl a lengyel bankház.

A Santander volt az első, amely a Richter keddi gyorsjelentésére reagált, de a társaság szélesebb körű szakértői megítélése is kifejezetten pozitív. A Refinitiv adatbázisában szereplő célárak átlaga 11 489 forint, ami 13,5 százalékos ralit vetít előre. Kilenc brókerház közül kilenc vételre ajánlja a részvényt, további kettő szerint pedig tartani kell azokat.

A Richter árfolyama csütörtök délelőtt 0,8 százalékkal 10 050 forintra süllyedt, de az év eleje óta így is 15 százalékkal drágult a kurzus. A jegyzés ennél sokkal feljebb is járt, mi több, július végén történelmi csúcsot is döntött 10 380 forinton. Az elmúlt napokban kibontakozó nemzetközi befektetői pánikhangulat a gyógyszergyártó árfolyamát is megtépázta, a pár napja tapasztalható esés leginkább ezzel magyarázható.

A keddi gyorsjelentés alapján a társaság fundamentumai kifejezetten erősek, a duplájára ugró, 138 milliárd forintos első féléves adózott nyereség és a 2 százalékkal 420 milliárd forintra emelkedő árbevétel tükrében a vezetőség megerősítette 2024 egészére kitűzött céljait is.

A gyógyszeripari bevételek így 2,15–2,25 milliárd euró közé futhatnak be, a tisztított üzemi eredmény (EBIT) pedig 725–750 millió euró közötti lehet.

Orbán Gábor vezérigazgató a jelentést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a magyar és az orosz diszkont látványosan nyomás alatt tartja a BUX-ot, részben ezért is döntöttek tavaly úgy, hogy rendkívüli részvény-visszavásárlási programba kezdenek. A cégvezető szerint ugyanakkor jó volt látni, hogy ebből a nyomásból ki tudott szabadulni a Richter részvényárfolyama.