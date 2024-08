Richter-vezér: magyar és orosz diszkont nyomja a pesti tőzsdét

Félúton jár az idei évre kitűzött eredménycélok elérésében a Richter – mondta Orbán Gábor, a magyar gyógyszergyártó vezérigazgatója a társaság féléves eredményeit ismertető sajtótájékoztatón.

Orbán Gábor: a Richternek szívügye a nők egészsége / Fotó: Móricz-Sabján Simon (archív)

Hat hónap alatt 400 milliárd forint feletti árbevételt sikerült elérni, ami 14 százalékos bővülés, a tisztított EBIT pedig 18 százalékkal, 136 milliárd forintra nőtt, amihez 111 milliárd forint szabad készpénzáram társul, ezzel az éves előrejelzés közepén járunk az év első felét követően – összegzett Orbán Gábor. A Vraylar értékesítésének folyamatban lévő felfutása magyarázza, hogy az üzemi eredmény kevesebb mint fele születik meg az első fél évben, a kitűzött éves eredménycélokat pedig az akvizíciók nélkül is képesek elérni – tette hozzá a vezérigazgató.

Szívügyük a nők egészsége

A nők terápiához való hozzáférésének elősegítése szívügye a társaságnak, ezt két módon kívánják elérni, egyfelől pénzügyi eszközökkel, a már bejelentett, két idei akvizícióval, másfelől társadalmi felelősségvállalási (CSR) tevékenységgel.

Az idei tranzakciókkal kapcsolatban Orbán Gábor elmondta,

a Mithra portfóliója jelentős részének májusban bejelentett felvásárlásával egy nyugat-európai projektet tudtak megmenteni a csődtől, ami korábban nem volt jellemző a magyar cégekre, ez tehát nagy büszkeség.

Ennél is fontosabb, hogy a molekulafejlesztés sem tudott volna folytatódni, ha veszni hagyják a Mithra-eszközöket. A fejlesztési munkát befejezni képes és új k+f projektek indítására is képes munkaerőt is megtartja a Richter. A tranzakció fontos lépés az originális kutatások kiépítése felé a nőgyógyászatban. Amerikai és japán licencjogok is érkeztek ezzel a céghez.

A BCI Pharma felvásárlásával pedig több mint 2500 regisztrált hatóanyaggal, valamint innovatív molekulákat tartalmazó fejlesztésekkel, korai fázisú kutatási platformmal rendelkező vállalat került a Richterhez.

A felvásárlások idén egy százalékponttal növelhetik a forgalmat, EBIT-szinten viszont enyhén negatív hatásuk lesz a megnövelt k+f kiadások miatt. Idén 30 millió euróval többet tervez kutatásra és fejlesztésre költeni a társaság. Hosszú távon azonban stabil készpénztermelő eszközökként tekintenek ezekre a Richternél.