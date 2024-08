MNB Fogyasztói percek – Milyen biztosítás nyújthat védelmet a gyerekeinknek?

Mikor lehet rá szükség?

Váratlan káresemény – mint például állatharapás, csonttörés, közlekedési baleset, drága készülékek eltörése – a kisgyermekek felfedező kedve vagy a nagyobb gyermekek aktív életmódja miatt bármikor bekövetkezhet. A kisgyermekek lenyelhetnek apró tárgyakat, áramforrásba nyúlhatnak, nekimehetnek másoknak, járműnek, de összetörhetnek tárgyakat is. Megeshet az is, hogy maga a gyermek a károkozó, és egy játék közben károsodott tárgyat kell pótolni. Érdemes felkészülni azokra a helyzetekre is, amikor a betegségből történő felépülés hosszabb időt vehet igénybe, vagy egy tárgy megjavíttatása, pótlása egyszeri nagyobb kiadást jelent. Mindezek miatt akár kórházi ellátás igénybevételére vagy maradandó egészségkárosodás miatti ellentételezésre is szükség lehet. Ugyanakkor a szülővel is megeshet, hogy a gyermek megemelése vagy a közös játék közben – egy rossz mozdulat következtében – komoly sérülést szenved.

Káreseménynél a bizonyítási kötelezettség a biztosítottat terheli, vagyis a biztosítási esemény bekövetkezését és az azzal összefüggésben keletkezett kárt a fogyasztóknak kell alátámasztania. A baleset vagy betegség bekövetkezte esetén célszerű minél hamarabb orvoshoz fordulni, egészségügyi segítséget igénybe venni, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a kezdeti állapot súlyosbodni fog. Ha a biztosított a kármegelőzési, illetve kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget, a biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettsége alól.

Milyen biztosítások közül választhatunk?

Állam által alanyi jogon járó általános baleset-biztosítás

Minden, Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életévétől 18. éve betöltésének napjáig államilag finanszírozott baleset-biztosításban részesül az általános gyermek- és ifjúsági baleset-biztosításról szóló kormányrendeletnek megfelelően. Biztosítási eseménynek minősül a baleseti halál, csonttörés és a maradandó egészségkárosodás.

Csoportos biztosítás (bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekek részére)

Számos nevelési-oktatási intézmény a tanév kezdetén lehetőséget kínál csoportos biztosításhoz történő csatlakozásra. A szülők meghatározott csomagok közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet. Ez költséghatékony és kedvező módja annak, hogy akkor is biztonságban tudhassák gyermeküket, ha az napközben iskolában, óvodában, bölcsődében tartózkodik. A tanulóbiztosítás ráadásul nemcsak az intézményen belül, hanem azon kívül is védelmet nyújt. A szerződés létrejöttéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges, megkötésére pedig a gyermek 3 éves korától akár 25 éves koráig lehetőség van.