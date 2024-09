MNB Fogyasztói percek – Banki kibercsalások útvesztője, avagy hogyan ne sétáljunk csapdába? – 1. rész

A bankok, kártyatársaságok, egyéb kapcsolódó hatóságok és szervezetek csalásmegelőző rendszereket működtetnek és figyelik a tranzakciókat az uniós szabályok és hazai jogszabályi előírások alapján, melyhez a bankok számára a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elvárásai és iránymutatásai is segítségül szolgálnak. A tapasztalat szerint azonban a legtöbb online csalás sikerességéhez az ügyfelek aktív közreműködése is hozzájárul, így azok megakadályozásában az ő részvételük is elengedhetetlen. Legyen éber, óvatos és körültekintő! Pénzügyeit csak akkor kezelje, ha kellő ideje van rá, hiszen a csalók azt próbálják kihasználni, hogy az emberek elfoglaltak, felületesen olvasnak, sietnek és gyorsan döntenek, megszokásból cselekszenek. A csalás során a szélhámosok igyekeznek számukra ideális körülményeket teremteni, a kiszemelt áldozat számára pedig ez vagy teljesen szokványosnak tűnhet, vagy épp kényelmetlen. Ezért alkalmaznak olyan különféle pszichológiai módszereket, mint a megtévesztés, sürgetés, ráijesztés, vagy akár a félelemben tartás.

Figyelni kellene a hamis banki weboldalakra, a nem valós kereskedőkre és a kémprogramok esetleges letöltésére is / Fotó: Shutterstock

Ezt támasztják alá az MNB-hez beérkező fogyasztói panaszok is, melyek jelentős részében azt állapította meg a számlavezető intézmény, hogy az ügyfél nem volt elég körültekintő, azt hitte, hogy megfelelően járt el és úgy adta ki az adatait a csalóknak, hogy az nem is tudatosult benne.

Az egyik panaszos ügyfél például hiába volt meggyőződve arról, hogy a banki mobilalkalmazásában nem adott engedélyt semmire, mégis egy telefonhívás során a csalók elhitették vele, hogy a bankjából telefonálnak, és hamis utalásokat akarnak visszafordítani. Ehhez telepíttettek a károsulttal egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást (pl. AnyDesk), amin keresztül hozzáférést adott a telefonjához, így a netbankjába való belépését nyomon követték az elkövetők, és egy push üzenetes jóváhagyással még egy kártyadigitalizáció is történt.

A csalók közben megnyugtatták, hogy nem kérnek tőle sem személyes-, sem kártyaadatokat és biztonsági kódokat sem. Az ügyfél ugyan gyanút fogott, bontotta a hívást, de a csalók visszahívták, mondván, hogy azért nem kapott SMS-kódokat, mert a csalók átirányították a mobilját, de ezt most ők visszavonták. A károsult ezt is elhitte, hiszen hirtelen SMS-eket kapott, amikről – a csalók kérésére – még képernyőképet is készített. Ezek a kódok kellettek végül ahhoz, hogy valóban megtörténhessenek az utalások.

Hogyan védekezhet ez ellen? A sürgető vagy fenyegető hívás hangneme mindig legyen gyanús! Ne kapkodjon, hanem gondolja át alaposan, hogy mit is kérnek valójában! Ne telepítsen ismeretlen alkalmazást a telefonjára, ne engedjen hozzáférést és ne adjon irányítási lehetőséget másnak a mobilja fölött és ne adjon ki bizalmas információkat!

Több esetben is előfordult, hogy az ügyfelek hamis, banki internetbanknak vagy valamelyik szolgáltató fizetési felületének álcázott weboldalon adták meg az azonosítóikat, melyekkel aztán a csalók visszaéltek. Az egyik károsult online piactéren szerette volna eladni már nem használt ruháit. A csalók felvették vele a kapcsolatot, e-mailben küldtek neki egy linket azzal az ürüggyel, hogy eladóként ott adja meg az áruk kifizetéséhez szükséges számlaszámot. A gyanútlan ügyfél a linkre kattintást követően kiválasztotta a megjelenő listából a számlavezető bankját, majd megadta a belépési adatait, beírta az SMS-ben kapott kódot is.