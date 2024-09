A Richter előtt szabad még az út

A vezető részvények közül az OTP és a Mol meghatározó ellenálláshoz ért a múlt héten, a Richter esetében lehet még tér felfelé rövid távon is. A Magyar Telekom mozgására is érdemes figyelni a következő időszakban.

Az OTP részvényének technikai képe

Az OTP árfolyama sikerrel tört ki a korábbi szűk bázisról, majd a 18 770 forintos ellenállást is legyűrte, azonban a február óta tartó emelkedő trendcsatorna jelenleg 19 100 forintnál húzódó felső vonala megakasztotta az emelkedést. Amennyiben negatív korrekció következik, elsőként az említett, 18 770 forintos szintre érdemes figyelni, alatta pedig a 30 és az 50 napos mozgóátlag képezhet támaszt a 18 350–18 450 forintos tartományban.

A Mol részvényének technikai képe

A Mol árfolyama is felfelé kapaszkodott, és meg is érkezett egy fontos ellenállási szinthez, melyet a május óta tartó csökkenő trendvonal képez 2680 forintnál. Ha esetleg sikerülne szignifikánsan áttörni, a 2700–2730 forintos tartományt célozhatja meg az árfolyam, ennél nagyobb mozgásra a jelenlegi technikai kép alapján nem számíthatunk.

A Richter részvényének technikai képe

A Richter árfolyama meghatározó ellenállást áttörve új történelmi csúcsra ért, a 11 ezer forintos szint már fontos támaszt képez. Amennyiben a szint felett tud stabilizálódni, a következő potenciális ellenállás 11 430 forintnál húzódhat. Ugyanakkor az RSI-indikátor már túlvettséget mutat, úgyhogy nem árt az óvatosság.

A Magyar Telekom részvényének technikai képe

Továbbra is a csökkenő trendcsatornában mozog a Magyar Telekom árfolyama, de a 30 napos mozgóátlagot sikerült áttörnie. Most az 50 napos mozgóátlag jelent ellenállást 1050 forintnál, a csatorna felső trendvonala pedig 1065 forintnál lehet vízválasztó. Ha a későbbiekben sikerül átlépni, akár tartós emelkedő hullám is indulhat az árfolyamban.