Kifizetődőek az Adidasnak a klasszikusabb modellek

A napokban tette közzé negyedéves gyorsjelentését az Adidas, amely a várakozásoknál erősebben sikerült. A vállalat előzetes számait már korábban közzétette, és megemelte az idei évre vonatkozó profitvárakozását is, ezzel látható egy fordulat a cégnél, amellyel a részvényárfolyam is kezd magára találni, és újra a 2021-es csúcsok irányába fordulni.

Ez stratégia az értékesítési számok alapján kifizetődni látszik az Adidasnak / Fotó: Shutterstock

Retrómodelleken a hangsúly

A vállalat a sokáig kérdéses, most már talán hírhedt, „Yeezy” márkanévre hallgató cipők sorsáról is megállapodott (a modell népszerűsége drasztikusan visszaesett, illetve Kanye Westtel folytatódó pereskedés is negatív hatással volt az Adidasra), illetve jelenleg már sokkal kevésbé függ az Adidas bevétele ezektől a cipőktől. 2023 óta a vállalat más modellekre helyezte a fókuszt.

A cég jelenlegi vezérigazgatója 2023-ban vette át a vállalat vezetését, és azóta az értékesítési stratégiában inkább a klasszikusabb retrómodellekre helyezte a hangsúlyt, mint például a „Samba” vagy a „Gazelle”. Ez a stratégia pedig az értékesítési számok alapján kifizetődni látszik, az Adidas továbbra is felülteljesítő a Pumához képest, és az a további célja a vállalatnak, hogy felzárkózzon a Nike mögé.

Új fejezet kezdődhet az Adidas történetében

A mostani gyorsjelentésben már látszik, hogy egyébként minden régióban növekedést mutatott az Adidas, még Észak-Amerikában is, amennyiben a „Yeezy”-eladások alakulását nem nézzük. Az európai és a kínai eladások is a vártnál erősebben alakultak, amely pozitívum. Nyilván az amerikai piacon még vannak kihívások a cég előtt, és a „Yeezy”-cipők kivezetése után talán egy új fejezet kezdődhet az Adidas történetében, amelyet a befektetők is már elkezdhettek árazni.

A részvény technikai képét nézve oldalazás látható, azonban rövid távon fontos támaszszintekről tudott fordulni a részvény, a 200 napos mozgóátlag környékéről. A 208 eurós, illetve a 240 eurós közötti szintek meghatározhatják a részvényárfolyam mozgását, az ebből a sávból történő kitörés esetén pedig tovább folytatódhatna a 2023 elején kezdődött emelkedő trend. Az Adidas részvényére az elemzői konszenzus 252 euró, amely a jelenlegi árfolyamhoz képest 14 százalékkal magasabb.