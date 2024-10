Amíg Kína ünnepel, geopolitikai kereskedés folyik a piacokon

Amilyen gyorsan átgyűrűzött a múlt héten a pekingi stimulus hatása a börzéken, annál nehezebb most tetten érni az európai részvénypiacokon a kínai hatást. Ami részben annak tudható, hogy a kontinentális kínai tőzsdék zárva vannak az egész hetes ünnep alatt. Emellett, a geopolitikai hatások is erősek a közel-keleti konfliktus kiéleződése okán. Mindezt tetézi még az amerikai dokkmunkások sztrákja.

Geopolitika felülírja a stimulust / Fotó: motioncenter

Visszakonyult a luxusipar

A Hongkongban jegyzett

kínai részvények szerda hajnali felizzása,

különösen az ingatlan szektor elképesztő ralija, joggal veti fel a kérdést, hogy a pekingi stimulus miként hat az európai részvénypiacokra.

Annál is izgalmasabb a felvetés, mert a múlt hét elején, amikor az első intézkedéseket bejelentették, még a halódó luxusipari papírok is felültek betegágyukon. Párizsban felpattant a világ legnagyobb luxustermékeket gyártó cége, az LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, aztán a Gucci márka anyavállalata, a Kering, meg a Hermés, de még Londonbana Burberry is. Ám a meredek emelkedés csak időleges fellángolásnak bizonyult, hamar visszakonyultak a kurzusok.

Nem véletlen, hogy elsőként a luxusipar részvényei pattantak

– mondta Varga Zoltán, az Equilor szenior elemzője. Hozzátéve: a kínai fellendülés a szektor kulcspiacát erősítené, s ami szintén fontos, hogy a párizsi, londoni

luxuscégeknek nincsenek kínai versenytársai.

Ezért tisztán profitálhatnak a kínai növekedésből, szemben például az európai autóiparral, melynek erős kínai konkurenciával kell megküzdenie.

Fiskális támasz híján tarol a geopolitika

Mint mondta, a mostani kontinentális kínai munkaszünet is gátolja a stimulus hatásainak tovaterjedését. Arról nem is szólva, hogy

az eddig bejelentett intézkedések főként a monetáris oldalon erősek.

És egyre erősebb az elemzői vélekedés, hogy fiskális támasz nélkül, mindez nem lesz elegendő az idei gazdasági növekedési tervek eléréséhez. Peking azonban joggal ódzkodik az erőteljesebb fiskális lépésektől, például az adócsökkentéstől, mert attól tartanak, hogy elszáll a költségvetési hiány.