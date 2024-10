Történelmi pillanat: a 330 éves Bank of England kormányzója debütált a TikTokon

Órákkal azután, hogy négy év után a Bank of England (BOE), azaz a brit jegybank először csökkentette a kamatlábakat, 65 éves kormányzója, Andrew Bailey feltűnt a TikTokon.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója / Fotó: AFP

A Bank of England vezetője még a zakóját is ledobta

A Bank of England (BOE) kormányzója persze nem táncmutatvánnyal lépett fel. Már az is nagy dolog volt tőle, hogy a komfortzónájából kilépve leült Abigail Foster pénzügyi influenszerrel, hogy elmagyarázza a monetáris politikát a központi bankokkal szemben egyre gyanakvóbb fiatalabb generációnak. A siker érdekében a bankelnök még elmaradhatatlan zakójától is megszabadult.

Olvasom ezeket a cikkeket Taylor Swift hatásáról, és azt mondom igen, ez érdekes, de nem ez a nagy sztori

- kezdte az interjút meglehetősen ütősen, rögtön egy fiatalok által kedvelt nevet bedobva, miközben az emelkedő árak megfékezéséért vívott harcáról beszélt.

A 330 éves központi bank – amelyet III. Vilmos franciaországi háborúinak finanszírozására alapítottak – kénytelen ily módon kommunikálni a Z generációval, amely kevés újságot és pénzügyi hírt olvas, és bár aligha ért el bombasikert a videó, a TikTokon több mint 42 000 megtekintést, míg az Instagramon 3000 kedvelést hozott Baileynek – írja a Bloomberg.

A fiatal britek főként a közösségi oldalakon tájékozódnak

Az elmúlt hónapokban a Threadneedle Street öreg hölgye – ahogy a britek a BOE-t hívják – több influenszert is bevetett közönségének bővítésére, és már több követőre tett szert az Instagramon, mint az Európai Központi Bank.

A megélhetési válság jelentősen megnövelte a fiatalok érdeklődését a pénzügyek iránt

– mondta Foster, a Bailey-vel interjút készítő 30 éves okleveles könyvvizsgáló. Ugyanakkor „eléggé távol érezik magukat a pénzügyi intézményektől” – tette hozzá.

Zuhant a britek bankokkal szembeni bizalma

Összességében a közvélemény bankokba vetett bizalma az árak emelkedésével párhuzamosan csökkent, és a legfiatalabb korosztályok voltak a legelégedetlenebbek a BOE teljesítményével – áll a legutóbbi inflációs attitűdfelmérésben. Ráadásul tovább rontja a helyzetet, hogy egyes politikai szereplők, mint például Liz Truss volt miniszterelnök, egyre hangosabban vádolják a BOE-t Nagy-Britannia bajaiért.