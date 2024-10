Bécsben üti fel európai hídfőállását a gigantikus ázsiai kriptotőzsde, a Bybit

Jövőre a kriptopénzekkel foglalkozó cégeknek már csak egyetlen uniós országban kell majd engedélyt szerezniük ahhoz, hogy az egész EU-ban kínálhassák szolgáltatásaikat. Ezért az amerikai és ázsiai kriptotőzsdék – köztük a Bybit – az európai piac felé vették az irányt.

A Forma–1-ben is az osztrák Red Bull mellett tette le a garast a Bybit / Fotó: NurPhoto via AFP

A Bybit mellett még jó néhány kriptocég készül Ausztriába

Az ázsiai Bybit, a világ második legnagyobb kereskedelmet lebonyolító kriptotőzsdéje Ausztriában, azon belül Bécsben tervezi felállítani uniós központját, aminek következtében az osztrák főváros a nemzetközi kriptovilág egyik hotspotjává fejlődhet – írja a Kronen Zeitung.

Az osztrák pénzpiaci hatóság (FMA) arra számít, hogy a következő hónapokban mintegy 20 kriptopénzzel foglalkozó cég folyamodik engedélyért. Ezek közül a legjelentősebb valószínűleg a Bybit lesz.

A kínai platformnak világszerte 50 millió ügyfele van, és a kereskedési volumen tekintetében jelenleg globálisan a második legnagyobb kriptotőzsde. A cégjegyzék szerint a vállalat szeptemberben több céget is alapított Ausztriában. Bár a székhelye jelenleg Bécs 22. kerületében található, már keresik a jó helyen lévő, belvárosi irodájukat.

Egy uniós országban lévő telephely és az úgynevezett „MiCAR-engedély” lesz az előfeltétele annak, hogy a kriptocégek 2025-től az egész uniós piacra vonatkozó engedélyt kapjanak, és a befektetők különböző digitális devizákkal kereskedhessenek a platformján.

Az erre vonatkozó kérelmeket október 1. óta lehet benyújtani. Már egy ilyet be is nyújtottak be az osztrák FMA-hoz, de a java még ezután jön.

Ausztria a balti államok és Málta elé vág

Miközben az amerikai Coinbase és Kraken Írországban telepedett le, a kínaiak Ausztria felé tájékozódnak. A Kronen Zeitung szerint a Bybit döntésében jelentős szerepet játszott, hogy az osztrák pénzpiaci felügyeleti hatóság nemzetközileg is nagy tekintélynek örvend, másrészt a virtuális devizáktól sem zárkózott el, mi több a kriptoszektorban szerzett szakértelmét is elismerik.

Korábban néhány kriptobörze a balti államokon vagy Máltán keresztül próbált meg belépni a piacra, ám az ottani felügyeleti hatóságok az osztrák lap szerint kevésbé kedvező hírnévnek örvendenek. Az ottani engedélyeket más országok szabályozó hatóságai nem tartják olyan nagyra.

Ausztria itt most jól pozicionálta magát, igyekszik elkerülni a múltbéli hibákat

– mondta a Kronen Zeitungnak Georg Brameshuber a digitális devizák szakértője, a Digital Asset Association Austria munkatársa.