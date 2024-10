Maradt még szufla az Nvidiában

Az Nvidia részvénye a nyáron elerőtlenedett, ezzel kételyeket ébresztve a befektetőkben a továbbiakat illetően. Nyilvánvaló, hogy a részvény magas értékeltsége és a csökkenő trend június óta inkább arra utalt, hogy akár egy hosszabb trendforduló jöhet. Miközben viszont erős fundamentumok láthatók, várhatóan nagyon magas növekedési számokat hozhat a jelentési szezon a részvénynek, és a más szektortársak felől érkező hírek is ezt erősítik meg.

Az Nvidia részvényét a magas volatilitás jellemzi / Fotó: AFP

A napokban azonban a rövidebb távú technikai kép is fordulatot mutat. Az elmúlt hónapokban egy háromszög alakzat alakult ki a grafikonon, amelyből a napokban kitört az árfolyam, ezzel pedig a technikai képet nézve akár az új csúcsok felé is vehetné az irányt.

Fontos persze kiemelni, hogy egy nagy volatilitású papírról van szó, és közeleg a jelentési szezon is, amellyel kapcsolatban hiába optimisták a befektetők, a gyorsjelentésre adott piaci reakció sokszor eredményez hektikus mozgásokat a félvezetőgyártóknál is.

Nvidia: egymást követik a jó hírek

A rövid távú technikai kép mindenesetre pozitív, de a fundamentumokkal kapcsolatban is optimista hírek érkeztek az Nvidiával kapcsolatban. Még múlt héten a vállalat vezérigazgatója Jensen Huang bejelentette, hogy a legújabb Blackwell névre hallgató csipeket már teljes kapacitással gyártja partnerük, a Taiwan Semiconductor, és nagy kereslet mutatkozik az előzetes számok alapján.

A Super Micro Computer is hasonlóról számolt be, valamint a Taiwan Semiconductor harmadik negyedéves előzetes számai a várakozásoknál is nagyobb keresletet mutatnak az MI-csipekre. Ezek a hírek szintén közrejátszhattak az elmúlt napok emelkedésében.

Az aktuális hírek mellett érdemes előretekinteni a jelentési szezonra is. Az elemzői konszenzus impozáns, éves alapon 82 százalékos növekedéssel számol a bevételekben, szintén magas profitabilitási mutatók mellett. Az Nvidia piaci helyzetéből adódóan, illetve a magasabb marzsú szervercsipek túlsúlyával nemcsak a bevételek, hanem a profit tekintetében is nagyot ugrott.

Jensen Huang alapító-vezérigazgató eloszlatta a Blackwell-csip körüli aggodalmakat / Fotó: AFP

Bár az S&P 500 indexen belül az Nvidia értékeltsége nem alacsony, mindez azt jelenti, hogy olyan mértékű az Nvidia várható profitja, ezzel együtt EPS-e, amely az előretekintő értékeltségben nem eredményez túlzó számokat.