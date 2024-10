S&P 500: az Nvidia és a techcégek mentik meg Amerikát?

Mérsékelt növekedési várakozások előzik meg a harmadik negyedéves amerikai gyorsjelentési szezon kezdetét. Az S&P 500 cégektől 4,2 százalékos profitbővülésre számít a piac, a fő motor a technológiai szektor, azon belül is az Nvidia lehetett. Az egészségügyi cégek és a távközlési vállalatok is szép eredményekről számolhatnak be, az olajcégektől azonban jókora visszaesésre lehet számítani.