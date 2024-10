Lesújtó időszak vár a mémcoinokra az amerikai választás után – a Trumphoz köthető tokenek viszont tarolhatnak

A Trump és Harris közti verseny éleződésével párhuzamosan hatalmas lendületbe jöttek a novemberi 5-i amerikai elnökválasztás közeledtével a politikai kötődésű mémcoinok (PolitiFi), de nagy kérdés, az érdeklődés a választást követően is fennmarad-e a szektor iránt – vélik a Cointelegraphnak nyilatkozó kriptopiaci elemzők.

Donald Trump saját NFT-kkel is előrukkolt már / Fotó: Collect Trump Cards

A trumpos mémcoinok lehetnek a választás nyertesei

A szakértők közt az tűnik az általános vélekedésnek, hogy ezek az egyébként semmilyen valódi értékkel nem bíró tokenek még felülteljesíthetik a tágabb kriptopiacot a választásig bezárólag, azt követően viszont már nem fogják tudni megtartani a befektetői figyelmet, így gyorsan eljelentéktelenednek, és értéküket is hasonló tempóban vesztik majd el.

Amint a választás izgalma eltűnik a piacról, a likviditásnak is búcsút inthetünk. Likviditás híján pedig nehéz elhagyni a pozíciókat, így könnyen bajba kerülhetnek, akik túl sokáig ülnek egy-egy tokenben

– fejtette ki a lapnak a Crypto Rand kriptopiaci elemzőcég egyik szakértője.

Ezzel szemben Kyle Kemper, a Make America Healthy Again (MAHA) token létrehozója, aki Robert F. Kennedy Jr. kampányán is dolgozott, arra hívta fel a figyelmet, hogy a PolitiFi tokenek könnyedén kinőhetik a mémcoinok szűk kategóriáját, ehhez viszont arra van szükség, hogy a politikai pártok maguk is felkarolják ezeket, és valós felhasználási lehetőségeket biztosítsanak számukra – lehessen őket kampánytámogatáshoz felhasználni, vagy specifikus, rászorulóknak szóló adománygyűjtési akciókban kamatoztatni.

Ezt a távlati célt az mondjuk lényegesen nehezíti, hogy egy friss Chainplay-felmérés szerint a befektetők 95 százaléka szimpla szerencsejátékként tekint a mémcoinokra, hosszú távon pedig szinte senki nem szeretné őket a portfóliójában tudni.

A politikai mémcoinok egy kis szegmense azonban könnyedén túlélheti a választást a szakértők várakozásai szerint:

a Donald Trumphoz köthető tokenek iránt ugyanis hosszú távon is fennmaradhat az érdeklődés.

A szakértők kiemelik: Trump folyamatos közösségimédia-jelenlétével az elmúlt négy évben is részese tudott maradni az amerikai közéletnek, megkérdőjelezhető megnyilvánulásai pedig folyamatosan alapanyagot szolgáltatnak újabb mémek elkészültéhez – a mémtokenjei iránti érdeklődés így jó eséllyel hosszasan fennmaradhat.