A bitcoin már a 82 ezer dolláros szintet rohamozza, szárnyal a kriptopiac minden szegmense

Bődületes rali indult meg a kriptopiacon Donald Trump győzelmének hírére: a bitcoin a választást követő napokban még csak eddigi, valamivel 74 ezer dollár alatti árfolyamcsúcsát döntötte meg, a hét végére azonban már a 80 ezres lélektani határt is áttörte, hétfő hajnalban pedig már a 82 ezres szintet ostromolta a jegyzés.

Hatalmas formába lendült a bitcoin, a 82 ezer dollárt súrolja a jegyzés / Fotó: Getty Images

Felrobbant a bitcoin árfolyama

A legnagyobb kriptodeviza az elmúlt fél évben gyakorlatilag összenőtt Donald Trumppal: a megválasztott republikánus elnök hónapok óta azon dolgozott, hogy különböző ígéretekkel maga mellé állítsa az alternatív devizapiacon aktív befektetőket – például megígérte, hogy amint tudja, leváltja a tőzsdefelügyelet (SEC) nyíltan kriptoellenes vezetőjét, Gary Genslert , illetve azt is, hogy a világ kriptofővárosává teszi az Egyesült Államokat. A token ezért

az elmúlt hónapokban tökéletes fokmérője volt Trump győzelmi esélyeinek,

azok javulásával felfelé, romlásával pedig lefelé fordult a jegyzés, november 6-a óta gyakorlatilag megállíthatatlan a menetelés a kurzuson.

A bitcoin az elmúlt egy hónapban 33 százalékkal erősödött, az idei évet tekintve 83 százalékos pluszban jár jelenleg a jegyzés.

A kisebb tokenek mégis felülteljesítik a bitcoint

Donald Trump lendülete ugyanakkor messze nemcsak a bitcoint, de a kisebb kriptodevizákat is elérte, mégpedig hatványozottan: az altcoinok közül több tucat kisebb token is 40–60 százalékos futamba kezdett az elmúlt egy hétben – az egyik legnagyobb nyertes egyértelműen az Elon Musk által is rendre reklámozott

dogecoin, mely mintegy 80 százalékkal került feljebb a választás óta.

A shiba inus token esetében ugyanakkor nem csak a tágabb szektorális optimizmus hajtja a futamot, de maga Musk személye is: a világ leggazdagabb embere ugyanis Trump egyik leghangosabb támogatója lett a választási hajrában, így a befektetők joggal remélik, hogy az általa támogatott token nagy nyertese lesz a következő ciklusnak.

Az pedig ugyan egyelőre még csak híresztelés, de úgy tűnik, Trump megbízhatja majd Muskot a kormányzati kiadások csökkentésével, az újonnan létrehozott intézmény neve pedig Department of Government Efficiency lenne,

melynek a rövidítése egy az egyben megegyezik a dogecoin tickerjével (DOGE),

tovább tüzelve ezzel a befektetők várakozásait.