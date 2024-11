Brutális profitot termelhetett az OTP

A harmadik negyedévben 306,5 milliárd forintos profitot érhetett el az OTP csoport, ami év per év alapon mintegy 18 százalékos növekedés annak ellenére is, hogy a román leánybankot július végén eladták, s az már nem járult hozzá a negyedéves profithoz – írja az Erste.

Markánsan nőhetett az OTP eredménye / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Emellett – amint a menedzsment is jelezte – a román leánybank eladásához kapcsolódóan pozitív egyszeri eredmény is keletkezett a devizaárfolyam-mozgások értékkorrekciója miatt, amit az egyéb, nem kamat jellegű bevételek között mutatnak ki. A román leánybank értékesítése ráadásul a tőkehelyzetre is pozitívan hat, ami várhatóan feléleszti a tőke felhasználásáról szóló egyeztetéseket.

Az egyéb, nem kamat jellegű bevételeket a hozamcsökkenés következtében a támogatott hitelek átértékelése is kedvezően befolyásolhatta, ez a sor elérhette a 90 milliárd forintot. Ez persze negyedéves összevetésben erős növekedés és éves bázison javulás.

Mind a 441 milliárd forintra taksált kamatjövedelem, mind az Erste szerint a díj- és jutalékbevételek csaknem 138 milliárd forintos növekedése kompenzálhatta a kieső román leánybankot.

A magyar kamatmarzsok enyhén javulhattak, de a hitelezés nyomott maradhatott. Más országokban azonban — például Bulgáriában, Horvátországban és Üzbegisztánban — erős lehetett a hitelvolumen növekedése.

Ez az első olyan negyedév, amelyben a nettó díj- és jutalékbevételeket már érinti az idehaza megemelt pénzügyi tranzakciós illeték, amelyet most még nem lehet a lakossági ügyfelekre áthárítani. Ezt azonban ellensúlyozhatta, hogy több olyan országban is erősen alakult a turizmus, ahol jelen van a csoport.

A román leánybank értékesítése miatt negyedév per negyedév alapon javuló költséghelyzetre számít az Erste. A költség per bevétel hányados 40 százalék alá eshetett a harmadik negyedévben.

A második negyedévben jelentkező egyszeri hatások következtében negyedév per negyedév alapon a céltartalékképzés is csökkenhetett 27,4 milliárd forinttal, ám ezzel együtt is a tavalyi érték fölött maradhatott.

Az OTP november 8-án hajnalban teszi közzé harmadik negyedéves eredményét.

A bankcsoport részvényei kedden kora délután 0,7 százalékos pluszban, 18 885 forinton álltak.