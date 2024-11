Richter: megszólaltak az elemzők, továbbra is van ok az optimizmusra

A menedzsment után az elemzők is véleményt mondtak a Richter kedd reggel közzétett harmadik negyedéves eredményéről.

Az elemzők is értékelték a Richter negyedéves teljesítményét / Fotó: Kallus György

Bár a gyógyszergyártó első kilenc havi teljesítménye továbbra is lendületről tanúskodik, és a július–szeptember közötti időszakban a bevételek és az üzemi eredmény is két számjegyű bővülést mutatott, összességében elmaradt a piaci várakozásoktól, miközben a társaság negyedéves profitja közel harmadával apadt.

Erste: továbbra is jók a Richter kilátásai

A bizonytalanságot valószínűleg az okozta, hogy a Richter a negyedévben 9 milliárd forintos készletleírást és 5 milliárd forintos céltartalékképzést számolt el, ami különben a készpénztermelést, a cash flow-t nem érintette

– magyarázta jegyzetében Miró József, az Erste vezető elemzője.

A szakértő szerint ezzel együtt egyre látványosabb a neurológiai mellett a többi üzletág térnyerése. Biztatóan alakul a bioszimiláris szegmens is, melynek vesztesége felére, 2,5 milliárd forintra csökkent a tavalyihoz képest, miközben a magyar gyártó két bioszimiláris készítménnyel is megjelenhet hamarosan az európai piacon az engedélyeztetést követően, egy harmadik, még klinikai vizsgálatok alatt lévő terméke pedig belátható időn belül ugyancsak piacra kerülhet. Az új készítmények segíthetnek abban, hogy az üzletág 2027-re nullszaldóssá váljon.

Az Erste szerint tehát egy kis megbicsaklást láthattunk ugyan egyszeri tételeknek (leírások, céltartalék és FX veszteség) betudhatóan, de a rubelen elszenvedett, 20 milliárd forintos FX-veszteség nagy része mostanra már vissza is jött, elsősorban a forint gyengülése miatt.

A kilátások jók, s ezt a cég meg is említette. Úgy tűnik, az üzenet eljutott a befektetőkhöz is, legalábbis ezt látjuk, ha az árfolyamra tekintünk

– hangsúlyozta Miró József.

Változatlanul optimista a K&H Értékpapír

Vegyesen értékelte a Richter teljesítményét Cinkotai Norbert, a K&H Értékpapír vezető elemzője is. A bevételek 15 százalékos bővülését szerinte a devizahatások is segítették, de ezen felül is egészséges trendek láthatóak. Kedvező emellett az is, hogy a fundamentális szempontból fontos tisztított EBIT hozta a várakozásokat, a marzsokat tekintve ugyanakkor alulmúlta a várakozást a vállalat, a pénzügyi veszteségek miatt a nettó eredmény soron pedig nem csak a konszenzustól, hanem a 2023-as bázistól is elmaradt a tényadat.