Ismét a 100 ezer dollár felé robog a bitcoin, karnyújtásnyira a lélektani határ

A Donald Trump választási győzelmét követő euforikus rali óta nem mutatott akkora lendületet a bitcoin, mint az elmúlt héten: a legnagyobb kriptodeviza árfolyama a múlt hetet 12 százalékos pluszban zárta, ezzel ismét elérte azt a 95 ezer dolláros lélektani határt, melyet legutóbb február végén, két hónapos mélyrepülésének kezdete előtt tudott utoljára bevenni.

Hatalmas lendületben a bitcoin / Fotó: Hi my name is Jacco / Shutterstock

Hegymenetben a bitcoin, követi a piacokat a legnagyobb kriptodeviza

A bitcoin az elmúlt hetekben kifejezetten rossz formában volt, a vámháború kirobbanása ugyanis kockázati kitettségük csökkentésére ösztökélte a befektetőket, akik így kriptodevizáiktól, mint kiemelten hektikus eszközöktől, az elsők között szabadultak meg.

Ez a token árfolyamán is meglátszott, a bitcoin jegyzése 109 ezer dollár környékéről 80 ezer dollár alá süllyedt hetek leforgása alatt, a lendület pedig a vámháborús fenyegetések enyhülése ellenére is csak nehezen tért vissza – az átfogó tőkepiaci fellendülésen azonban már kapitalizálódni tudott a bitcoin, és ismét bevette a 95 ezer dollár szinteket is.

A bitcoin pedig, ha megindul, akkor hatalmas lendülettel teszi: a kriptodevizák királya a hangulatromlás idején nagyobbat szokott esni, mint a tágabb piac, és ez az amplitúdóbeli különbözet most is megjelent, csak éppen kedvező irányba, hiszen míg a tech nehéz Nasdaq 9 százalékot emelkedett a múlt hét során, a bitcoin 12 százalékkal került feljebb.

A token egyébként az idén jobb vételnek bizonyult, mint a tech gigászok indexe, a bitcoin ugyanis minimális, 1 százalék körüli pluszban jár 2025-ben, szemben a Nasdaq 8 százalékos értékvesztésével.

A piaci huzavona ellenére azt látni, a tőkepiaci és a kriptopiaci mozgások korrelációja még mindig magas. A piac ugyan az elmúlt napokban lendületre tett szert, a makrofejlemények és a geopolitika napi változása mozgatják továbbra is a tőkét az eszközosztályok között

– emelte ki a Bloombergnek Jake Ostrovskis, a Wintermute elemzője.