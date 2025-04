Ismét biztos menedék lehet az arany

Az arany az egyik legjobban teljesítő nyersanyag idén, 2025 első negyedévében több mint 19 százalékkal emelkedett az árfolyama, ezzel az egyik legjobb negyedéves teljesítményt elérve, messze felülmúlva az S&P 500 vagy a hosszú lejáratú amerikai állampapírok teljesítményét. A befektetők a Covid-válság óta nem fektettek annyit aranyba vagy aranyat követő eszközökbe, mint az elmúlt időszakban. A kínai központi bank ötödik hónapja növeli aranytartalékát a rekordközeli árfolyam ellenére. A nagyobb elemzőházaktól pedig év eleje óta folyamatosan érkeztek az egyre magasabb célárak.

A rövid távú eladói nyomás várhatóan megszűnik, és az arany újra vonzó menedéke lehet a befektetőknek / Fotó: AFP

Az árfolyam éppen a múlt héten ért el új történelmi csúcsot, a szerdai, az amerikai elnök által csak Liberation Daynek nevezett vámbejelentések előtt. Az árfolyam azonban a múlt hét végi és a hétfői globális sell-off hangulatban a múlt heti csúcshoz képest közel 6 százalékot esett.

Az aranyat mindig is a safe haven eszközök közé sorolták a svájci frankkal, dollárral, japán jennel és az amerikai vagy a német kötvényekkel együtt, de most az árfolyama nem tudott erősödni és akkora biztonságot nyújtani a befektetőknek. Ennek egyik oka lehet, hogy globálisan legutóbb 2020 márciusában voltak olyan szintű fedezetpótlási felszólítások (margin callok), mint az elmúlt pár napban. A befektetők ilyenkor minden olyan likvid eszközt eladnak, amelyből pénzt tudnak felszabadítani, hogy fel tudják tölteni fedezeti számlájukat, és így elkerüljék a mögöttes pozíciójuk likvidálását. Ennek az eladási hullámnak az áldozata lehetett az arany is. Emellett az euró dollárral szembeni erősödése sem segített az aranynak.

Azonban a rövid távú eladói nyomás várhatóan megszűnik, és az arany újra vonzó menedéke lehet a befektetőknek. A továbbra is várható turbulens és feszültségekkel teli időszakban, ahol jelentős a bizonytalanság, az arany megfelelő eszköz lehet, hűen a safe haven eszközökhöz.